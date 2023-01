Un oso negro que deambulaba por un sendero en Boulder, en Colorado, Estados Unidos encontró una cámara de vida silvestre y en vez de a asustarse y arrojarla comenzó a posar y a tomarse más de 400 selfis.

El curioso oso parecía hacer poses, sonreír y saludar a una de las muchas cámaras de vida silvestre, que coloca la agencia de Espacios Abiertos y Parques de Montaña de esa ciudad estadounidense para monitorear el comportamiento animal.

La agencia OSMP, que es conocida así por sus siglas en inglés, subió a su cuenta de Twitter un mensaje resaltado que, “De las 580 fotos capturadas, unas 400 eran selfies de osos.

Puedes leer:

Apple patenta un sistema que permite sacar «selfis grupales» de manera remota

El concurso de las imágenes más cómicas de la vida silvestre del 2021 ya tiene su ganador

En otros mensajes, Christian Nunes, ecologista de vida silvestre de OSMP explicaba que, «A veces colocamos cámaras en lugares donde creemos que encontraremos fauna enigmática como castores americanos u osos negros».

De igual modo, rersaltó que el funcionamiento de estas cámaras se activa cuando los animales se paran frente a ellas, y automáticamente se toma una foto, es por eso que la cámara registró casi 400 fotos del oso, porque el mamífero estuvo posando frente a la cámara por un largo periodo de tiempo.

Esta publicación ha despertado entre los seguidores de esta cuenta una cesación de ternura, por lo que estas imagines se ha viralizado en todas la redes sociales.

Recently, a bear discovered a wildlife camera that we use to monitor wildlife across #Boulder open space. Of the 580 photos captured, about 400 were bear selfies.🤣 Read more about we use wildlife cameras to observe sensitive wildlife habitats. https://t.co/1hmLB3MHlU pic.twitter.com/714BELWK6c