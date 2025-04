Ucrania nunca ganará y puede estallar una guerra nuclear: la predicción de Vance si no se para el conflicto

La prolongación del conflicto entre Ucrania y Rusia únicamente llevaría al colapso del régimen de Kiev y, en última instancia, podría terminar en una guerra nuclear, según afirmó este lunes el vicepresidente de EE.UU., James David Vance.

“Si esto no se detiene, los ucranianos no ganarán la guerra. Creo que existe la extraña idea en los grandes medios de comunicación de que, si esto continúa unos años más, los rusos colapsarán, los ucranianos recuperarán su territorio y todo volverá a ser como antes de la guerra. Esa no es la realidad en la que vivimos“, declaró Vance durante una entrevista con el ‘podcaster’ e ‘influencer’ de MAGA, Charlie Kirk.

Luego de esto, el vicepresidente pasó a realizar una terrible predicción: “Podrían morir millones de personas más si esto continúa durante unos años más, y podría correr el riesgo de escalar hacia una guerra nuclear“. De acuerdo con sus palabras, “las sociedades podrían colapsar” y la demografía de los países ser una “pesadilla” tras enfrentar años de pérdidas en el frente.

Aunque Vance no pudo asegurar si se llegará a un acuerdo de paz entre las partes, expresó que se siente más optimista. “El mayor avance es que ambos han conversado sobre lo que necesitarían para cesar los combates. Pero lo que una parte necesita es diferente a lo que necesita la otra, y la diplomacia debe intentar acercarlas”, indicó.