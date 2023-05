Email it

Ciudad del Vaticano. El Vaticano está preparando una reunión del papa Francisco con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, que tendría lugar este mismo sábado, según fuentes vaticanas.



Por el momento no hay confirmación oficial sobre la hora y el lugar en la que se celebrará la cita, que se produciría un par de semanas después de que el pontífice recibiera al primer ministro de Ucrania, Denys Shmyhal, también en la Santa Sede.



En las últimas semanas, el Vaticano se ha movilizado más sobre el conflicto ucraniano, especialmente después de que su secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, asegurara que la misión para detener la guerra en Ucrania anunciada por el papa Francisco “seguirá adelante” y revelara que “hay novedades”, pero de “carácter reservado”.



Sobre los “desmentidos” de Kiev y Moscú tras el anuncio del papa de la existencia de la misión, Parolin precisó: “No fueron desmentidos, dijeron que no sabían nada, pero luego hubo contactos en los que se aclaró por ambas partes que se trataba de un malentendido”. Antes el papa, durante el vuelo de regreso de su reciente viaje a Budapest, afirmó: “Estoy dispuesto a hacer todo lo que haya que hacer (por la paz en Ucrania). Además, ahora hay una misión en marcha, pero aún no es pública. Vamos a ver cómo… Cuando sea pública lo contaré”.