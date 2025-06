Momento exacto de la caída del avión de Air India

Este jueves se difundieron en la red imágenes del accidente aéreo del avión de pasajeros que ha ocurrido en el oeste de la India. La grabación muestra el momento en que el aparato sobrevolaba la ciudad, a muy baja altitud, y que termina con una poderosa explosión.

Las 242 personas que iban a bordo del Boeing 787-8 Dreamliner que se estrelló este jueves en India fallecieron, según datos preliminares de la Policía india.

e acuerdo con Air India, entre los pasajeros se encontraban 169 ciudadanos indios, 53 británicos, un canadiense y siete portugueses, además de dos pilotos y 10 miembros de la tripulación.

El accidente ocurrió cuando la aeronave, que se dirigía a Londres, despegaba. “El vuelo AI171, que operaba la ruta Ahmedabad-Londres Gatwick, se vio involucrado en un incidente hoy, 12 de junio de 2025. Actualmente estamos verificando los detalles y compartiremos más actualizaciones lo antes posible”, comunicó Air India.

Flight AI171, operating Ahmedabad-London Gatwick, was involved in an incident today, 12 June 2025. At this moment, we are ascertaining the details and will share further updates at the earliest on https://t.co/Fnw0ywg2Zt and on our X handle (https://t.co/Id1XFe9SfL).



-Air India…