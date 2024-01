Davos. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo que cualquier reducción de la presión internacional sobre Rusia no hará más que alargar la guerra, al tiempo que advirtió de que el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, es un “depredador” que no aceptará un conflicto congelado.



“Cada reducción de la presión sobre el agresor añade años a la guerra y cada inversión en la confianza del país que se defiende la hará más corta”, dijo Zelenski en su intervención en el Foro Económico Mundial en Davos.



El líder ucraniano se pronunció asimismo en contra de la posibilidad de “congelar” el conflicto, que está a punto de entrar en su tercer año.



“Putin es un depredador que no se da por satisfecho con productos congelados”, declaró el jefe del Estado ucraniano.



Preguntado sobre el bloqueo de la ayuda multianual de 50,000 millones de euros para Ucrania propuesta por la Comisión Europea y otra de 61,400 millones de dólares por el Gobierno de EE.UU. Zelenski se mostró confiado en que se encontrará una solución pronto.



“Tengo señales positivas de que Europa nos apoya, los Estados miembros (de la Unión Europea) nos apoyan, y creo que también podremos resolver la cuestión del Congreso” de EEUU, agregó.



Zelenski criticó a quienes desde la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014 han pedido a Ucrania “no escalar” las tensiones con Rusia por miedo a la reacción de Moscú.



Para el presidente ucraniano esta actitud por parte de la comunidad internacional ha ralentizado el apoyo a Ucrania y le ha dado una sensación de impunidad a Rusia.



Sobre los riesgos de “congelar” el conflicto, Zelenski recordó lo ocurrido con los acuerdos de Minsk alcanzados con Rusia para detener la guerra entre Ucrania y las milicias separatistas prorrusas de la región del Donbás hace diez años, que no evitaron la actual agresión rusa.