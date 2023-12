El Consejo evaluó ayer a 21 aspirantes más al TC, con los que suman 58 postulantes de una matrícula de 115

En una jornada de trabajo de siete horas, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) evaluó ayer a otros 21 postulantes a jueces del Tribunal Constitucional (TC), en cuyo proceso se discutieron temas relacionados con la extinción de dominio, los derechos humanos y de familia, así como las atribuciones que tiene el máximo órgano al que aspiran a llegar.



Con una pregunta del diputado y miembro del CNM, Víctor Fadul, sobre si con la incautación de bienes, en el marco de la Ley de Extinción de Dominio, se violenta el derecho a la propiedad, se instauró un interesante intercambio de argumentos entre este y la postulante al TC, Catalina Ferrera Cuevas, cuando esta afirmó que, desde su punto de vista, no lo violenta.



“Cuando nosotros hablamos de derechos fundamentales, también tenemos que hablar de ese núcleo duro de lo que es el derecho y, en este caso, el derecho de propiedad. La ley de extinción de dominio establece un procedimiento muy puntual digamos, primero, de incautar y resguardar los bienes que se encuentran bajo su custodia producto de procesos penales que cursan ante los tribunales y por supuesto, aunque cursen de manera ordinaria o que por efecto del procedimiento instituido en una ley de extinción de dominio. En ese tenor, lo que a mi juicio establece la ley de extinción de dominio no es más que un secuestrario judicial formal y unas competencias a ese órgano administrador de los bienes en custodia para que puedan provisionalmente disponer de ellos para su administración, conservación y producción”, respondió la aspirante.



A ello, agregó Ferrera Cuevas, que con esto, en ningún modo, se puede vender, transferir o enajenar los bienes de manera definitiva hasta tanto no se tenga una sentencia definitiva e irrevocable, a menos que así sea autorizado como establece la propia ley.



Tras la respuesta de esta, el consejero Víctor Fadul intervino una vez más para recordarle que, el artículo 46 de la Ley de Extinción de Dominio establece que los bienes sometidos al sistema registral de transferencia de propiedad sólo pueden hacerse solamente con una sentencia definitiva de un juez que declara la extinción de dominio, al margen del proceso penal que se le siga a cualquier persona, por lo que cuestionó que si esta disposición no podría ser inconstitucional por afectar el contenido esencial del derecho de propiedad.



“Cuando nosotros nos encontramos con ese artículo 46, el mismo establece que, primero, por procesos ordinarios penales, por trata de personas y la comisión de los delitos que conlleva y que abarca esa ley para la protección e incautación definitiva de los bienes y decomiso definitivo de los bienes cuando se tenga una sentencia definitiva irrevocable, podrá ser transferida ante el registro de títulos de propiedad, ejecutar esa sentencia”, le rebatió.



Postulantes



Durante la tercera ronda de evaluaciones del CNM, que inició con la vicepresidenta Raquel Peña como presidenta del órgano, además de Ferrera Cuevas, también fue entrevistada Aracelis Altagracia Fernández Estrella, a quien le tocó hablar sobre los límites fronterizos y el derecho que tiene el país de establecer políticas de protección en ese sentido.



Igualmente, pasó por el CNM, Army Esperanza Ferreira Reyes, quien con seguridad afirmó, durante su evaluación, que los jueces de ese órgano judicial deben tomar todas sus decisiones respetando los tres poderes del Estado y en base al ejercicio de la objetividad, la razonabilidad y la templanza.



Dennys Otoniel Figuereo Pérez, fue el cuarto en ser evaluado y, durante su presentación, manifestó su deseo de formar parte del TC para contribuir al cumplimiento de las sentencias de esa alta corte. Otros que le siguieron a estos fueron Águeda del Carmen García Contreras, Argenis García del Rosario, Juan Manuel Martín Garrido Campillo, Delio Antonio Germán Figueroa, Alexis Andrés Gómez Geraldino y Ramón Horacio González Pérez.



Durante las vistas públicas de ayer, también pasó por los miembros del CNM, Franny Manuel Gonzáles Castillo, cuyo aspirante habló sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, afirmando que la Constitución no lo prohíbe. Su posición la planteó ante la pregunta del senador y miembro del CNM, Bautista Rojas Gómez, de cómo se manejaría en el TC el caso de personas del mismo sexo que hayan contraído matrimonio en países donde esa unión es legal. En este punto, este indicó que el artículo 55 de la Carta Magna que habla sobre el matrimonio entre hombre y mujer no prohíbe la unión de personas del mismo sexo.



En la jornada de la tarde, que encabezó el presidente Luis Abinader, el CNM entrevistó a Antonia Josefina Grullón Blandino, quien defendió los derechos de la familia por considerarlo como un aspecto complejo; Cirilo de Jesús Guzmán López, Raymundo Jean Haché Álvarez, Ramón Antonio Hernández Domínguez, Yoaldo Hernández Perera, Manuel Aurelio Hernández Victoria, Erick José Hernández-Machado Santana, Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Sonia Altagracia Hiciano Herrera y Ninoska María Elisa Isidor Imseng.

El lunes siguen las vistas públicas para entrevistas

Para la escogencia de los cinco nuevos jueces del Tribunal Constitucional, el CNM, conformado por el presidente de la República; el presidente de la Suprema Corte, el presidente del Senado y de la Cámara de Diputados, el representante de la segunda mayoría del Senado y de la Cámara de Diputados, la procuradora de la República y un juez de la Suprema Corte, ya ha entrevistado en tres jornadas a 58 aspirantes de una matrícula de 115. En la próxima semana serán evaluados los 57 postulantes restantes en tres rondas más de vistas públicas pautadas para el lunes 4, el miércoles 6 y el jueves 7 de diciembre. Los jueces deberán asumir a más tardar el 28 de diciembre.