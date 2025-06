El abogado especialista en derecho penal, Félix Portes, reveló este lunes que se prepara una demanda contra varias instituciones del Estado, por lo que definió como una “corresponsabilidad” del Estado dominicano sobre la supervisión de la infraestructura de la discoteca Jet Set.



“Existe una responsabilidad patrimonial del Estado con respecto al Estado, con respecto a las instituciones que estaban llamadas a fiscalizar, a supervisar que esta edificación estuviese segura”, expresó Portes.



El especialista en derecho penal, en la entrevista de Despierta con CDN, recalcó, que la Ley del Consumidor establece una obligación de seguridad de aquellas personas que tienen negocios frente a sus clientes y eso también fue obviado.



Félix Portes dijo que, así como en algunos casos de corrupción se ha presentado como víctima al Estado, por qué en el caso del Jet Set no puede ser demandado.



“El Estado dominicano en esos casos, en los casos que yo he sido abogado de los imputados, ellos se han presentado en la medida de corrupción, inmediatamente depositando una querella como víctimas, ¿verdad? Cuando la ley lo que establece es que el Estado dominicano es representado por el Ministerio Público, pero ahora el Estado dominicano dice, no, nosotros somos víctimas también. Y si el Estado puede accionar como víctima, que lo ha hecho en varios casos, cosas que nunca se había visto antes en la República Dominicana, ahora el Estado quiere limpiarse las manos y decir que no pueden ser demandados, que no saben, que no pueden fiscalizar, no tienen responsabilidad”, cuestiono.



Portes, que es el abogado de 30 víctimas, entre fallecidos y heridos, aseguró que el Estado dominicano aún no ha hecho ningún levantamiento a los afectados de esa tragedia de la discoteca Jet Set ocurrida el pasado 8 de abril, en la que perdieron la vida 235 personas.



Inestabilidad y advertencias



El abogado Félix Portes, representante legal de varias víctimas que demandan por negligencia en el caso de la discoteca Jet Set, calificó de homicidio voluntario con dolo eventual la tragedia ocurrida en el centro de entretenimiento el pasado 8 de abril.



Portes señaló que el empresario Antonio Espaillat tenía conocimiento del deterioro del lugar, tal como señalan las pruebas presentadas por el Ministerio Público, por lo tanto, requerirá un cambio en la acusación a homicidio voluntario con dolo eventual para lograr penas más severas.



La audiencia fue aplazada para mañana a las 11 de la mañana por el juez Rigoberto Sena.

Lo que dijo Camacho sobre la calificación

El director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, dijo que la calificación jurídica que ha presentado el órgano investigador, contempla las acciones legales que han depositado las víctimas.

“Las querellas que han depositado en el Ministerio Público, tienen la misma calificación que han aportado el Ministerio Público en su instancia”, dijo a su salida de la sala de audiencias el pasado domingo.