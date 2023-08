Email it

El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, entiende que después de la gestión de Miriam Germán, va a ser muy difícil volver atrás, porque al que trate de cambiar las reglas, la sociedad “se lo va a llevar de encuentro”.



“Creo que el gran reto que puede tener el próximo procurador o procuradora es que tenga bien claro en lo que se está metiendo, porque a él o a ella le van a exigir más que a doña Miriam, porque la verdad es que ha habido un cambio en esa institución”, señaló, al reconocer los pasos que se están dando desde la Procuraduría para avanzar.



Calificó de positivo la responsabilidad asumida por el Ministerio Público en el caso de la Operación Gavilán, que involucra a varios fiscales a los se le acusa de borrar expedientes a connotados narcotraficantes, entre otras cosas.



Dijo, al ser entrevistado por los periodistas Rafael Núñez y Adelaida Martínez R., en el programa Reseñas, que se transmite cada sábado por Entelevisión a las 9:00 de la noche, que ahora habrá que demostrar si este personal involucrado en estos casos es o no culpable.



Manifestó que tanto la Operación Gavilán, así como el de la diputada acusada de lavado de activos, indican que en términos judiciales en el país hay un avance, porque se están viendo cosas que nunca se habían visto.



“No estamos diciendo que ella sea culpable, estamos diciendo que una diputada vinculada al gobierno, al poder, ha sido sometida ante la justicia por lavado de activos. ¿Cuál es el mensaje de esto? Parecería ya que las posiciones electivas no le van a garantizar impunidad a quienes estén de traviesos… Eso es avance”, manifestó.



Servio Tulio Castaños Guzmán dijo que en el país se critica mucho a la clase política, pero que lo que han hecho algunos en perjuicio del país, no lo han hecho solos, sino que hay un sector que viene de la sociedad.



Sugiere observar proyecto ley de CC



Sobre lo que acontece en la Cámara de Cuentas y el proyecto de ley que se ventila sobre esta, el vicepresidente ejecutivo de Finjus sugirió al Ejecutivo que lo observe, porque considera que hay unos puntos que deben ser corregidos.



“Tiene muchas distorsiones y además le quita autoridad a la Cámara de Cuentas”, dijo Castaños Guzmán, al reiterar que ojalá el presidente observara la ley, porque hay temas como, por ejemplo, el de que los actos de la Cámara de Cuentas pueden ser recurridos a un órgano superior cuando este es un órgano extrapoder.Expresó que es una pena lo que ha venido pasando con la CC, porque es el órgano rector del sistema nacional de control: “es el brazo armado del Congreso Nacional”.