El Tribunal Colegiado de La Altagracia recesó para este martes, a la 11:00 a.m., el juicio de fondo al profesor John Kelly Martínez y a su sobrino Rubiel Morillo Martínez, por la muerte de la adolescente Esmeralda Richiez Martínez.



La primera audiencia se desarrolló a puertas cerradas, con 52 testigos y sin el acceso a la prensa, a solicitud de los abogados de la defensa de Jhon Kelly.



Andy de León, abogado de la defensa del imputado, hizo el petitorio de que la prensa no estuviera presente, alegando que busca mantener el pudor de la víctima, lo que fue aprobada por la jueza presidenta, Sagrario del Río Castillo.



Existen 40 elementos probatorios, dentro de los cuales figuran los testimonos, las pericias, pruebas de laboratorio de los fluidos, entre otros.



John Kelly Martínez, quien lleva nueve meses recluido en la cárcel de Anamuya CCR-14 Higüey, donde permanece aislado de los demás internos, es señalado por el Ministerio Público de ser responsable de la muerte de la estudiante Esmeralda Richiez.



El Ministerio Público imputa a Jhon Kelly violación a los artículos 265, 266, 302, 303, 303-4, 331 del Código Penal Dominicano, y el artículo 396 literales A, B y C de la Ley 136-03, del Código para el Sistema de Protección de los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.



También de los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.



A Morillo Martínez, se atribuye violación a los artículos 59, 60, 265, 266, 302, 303, 303-4 y 331 del Código Penal Dominicano, artículo 396 literales A, B y C, de la Ley 136-03 Código para el Sistema de Protección de los Derechos de los menores de edad.