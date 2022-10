Email it

Luego de que un tribunal variara la prisión preventiva a Alexis Medina y otros implicados en el caso Pulpo, el Ministerio Público depositó un recurso de apelación que pide que se revoque esta decisión.



A finales de agosto pasado, el juez Deiby Peguero cesó la prisión que pesaba contra Medina, Fernando Rosa y José Dolores Santana, y les impuso arresto domiciliario, uso de grilletes y el pago de una garantía económica.



Ahora, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) recurrió esta sentencia, de la que todavía la Corte de Apelación del Distrito Nacional no ha fijado fecha para conocerla.



Sobre esto, la fiscal anticorrupción Mirna Ortiz explicó que el Ministerio Público presentó la apelación entendiendo que la decisión otorgada por el juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, “no es correcta, conforme con la norma aplicada”.



Defenderse en la Corte



“A ellos (los imputados) les quedará ir a defenderse a la corte del recurso que hemos presentado, pero tenemos la certeza que, con los méritos del propio recurso, pues la corte entenderá que el tribunal ha obrado mal y (la medida) volverá a su estado original, que es la preventiva”, manifestó.



Alexis Medina, acusado de crear un entramado para distraer fondos de Estado aprovechando su condición de hermano del expresidente Danilo Medina, tenía casi dos años recluido en la cárcel Najayo.

Tras varios intentos en busca de salir de la cárcel, en agosto, el magistrado Peguero entendió que en el caso de Medina procedía cesar la prisión preventiva por el exceder el tiempo que contempla la normativa procesal penal para esta medida de coerción, y dispuso que continúe su proceso judicial en libertad provisional.



El día de la audiencia en la que le variaron la prisión, Alexis Medina le dijo al magistrado que no se sustraerá del proceso si era puesto en libertad. “No nos vamos a escapar”, expresó.



Cambio de imagen



Después de salir de prisión, el aspecto físico de Medina, que se había deteriorado durante su reclusión, ha mejorado considerablemente.



Además de Medina, son acusados en este caso por corrupción su hermana Carmen Magalys Medina, ex vicepresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper).



El proceso también se sigue en contra del exministro de Salud Pública, Freddy Hidalgo; Francisco Pagán, exdirector general de la otrora Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), y el exfiscalizador de esa institución Aquiles Alejandro Christopher.



La acusación del caso presentada por la Pepca y por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público también incluye a Julián Suriel Suazo, el excontralor general Rafael Germosén, entre otras personas.



El Ministerio Público presentó cargos, además, contra 21 compañías, varias de las cuales están relacionadas con Medina.

El caso Pulpo está en la audiencia preliminar

Actualmente, este proceso judicial está en audiencia preliminar, en la que los fiscales de la Pepca se encuentran leyendo la acusación que presentaron contra los imputados. Hasta ayer, se habían leído 420 páginas de las más de tres mil que contiene la acusación. La próxima audiencia será realizada el próximo viernes 21 de octubre, a partir de las 9:00 de la mañana, en ella se tiene previsto que continúen con la lectura del escrito acusatorio, donde los fiscales detallan los cargos contra los imputados.