La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, designa una comisión independiente, denominada Grupo de Trabajo, para que realice un diagnóstico institucional y rinda un informe exhaustivo que permita tomar las medidas oportunas.



La medida de la funcionaria judicial fue tomada a raíz de que recientemente fiscales protestaron contra una resolución del Consejo Superior del Ministerio Público (CSMP), que establece que para los ascensos deben someterse nuevamente a un concurso de oposición. Además, de la denuncia de fiscales de que son sometidos a explotación laboral.



“Bajo ninguna circunstancia aceptaré violaciones de derechos en perjuicio del cuerpo que dirijo, ni aprobaré nada que así disponga (que no es el caso)”, expresa Germán Brito a través de un comunicado.



Aclara que si fuesen ciertas las quejas, como las dimisiones considerables de fiscalizadores en los últimos 15 meses, y renuncias que, según lo alegado, se han producido por explotación laboral en el ejercicio de sus funciones, “deben acarrear respuestas contundentes por parte de la Procuraduría General de la República.



“Si algo ha caracterizado mi gestión y accionar profesional al frente del órgano de procuración de justicia penal es la defensa de la igualdad y la no discriminación, no porque sea lo políticamente correcto, sino porque es en lo que firmemente creo”, manifiesta la procuradora.



Dice que espera que la racionalidad prime y que los reclamos colectivos e individuales sean canalizados sin entorpecer el servicio de justicia.



“Confío asimismo en que el trabajo que realizará la comisión designada nos permitirá contar con información útil para continuar tomando las medidas necesarias para el adecentamiento del Ministerio Público”, expresa la funcionaria.



MP arrastra decisiones nefastas



Reitera que el Ministerio Público arrastra el lastre de decisiones nefastas del pasado que han generado distorsiones inaceptables, como el que, por supuesta falta de personal, personas que no son fiscales realicen el trabajo que solo está llamado a ejercer por ley el fiscal.



“También reconozco que, igual que en cualquier otro espacio de trabajo, pueden darse situaciones graves de maltrato que pasen desapercibidas para las altas instancias”, resalta en la misiva.



Miriam Germán sostiene que la Procuraduría está dispuesta abrir más el debate interno y con la sociedad para que se puedan airear los criterios considerados.

“No sucumbiré al chantaje y a la presión”

La procuradora Miriam Germán sostiene que no permitirá el chantaje de distintos frentes. “No sucumbiré al chantaje y la presión que desde distintos frentes se está lanzando para que se eluda el cumplimiento de la ley en los procesos que estamos conociendo al frente del Consejo Superior del Ministerio Público. Estaré siempre en disposición de conversar, de escuchar las distintas opiniones, en el marco del respeto y la consideración”, indica.