El general Juan Carlos Torres Robiou, quien es uno de los acusados en el caso Coral, deberá seguir recluido en la cárcel Najayo luego de que ayer la jueza Yanibet Rivas le negó concederle la libertad provisional.



A través de sus abogados, el imputado le había solicitado a la magistrada del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional que le variara la medida de coerción por una menos gravosa, sin embargo, la jueza rechazó está petición y le confirmó la prisión preventiva.



Desde diciembre pasado, el exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) está recluido, junto a otros acusados en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres, en San Cristóbal.



Al salir de la sala de audiencias, la fiscal anticorrupción Mirna Ortiz dijo que la jueza mantuvo la prisión preventiva ya que no existen presupuestos nuevos que hagan variar la medida de coerción.



“El tribunal ha decidido mantener la prisión preventiva del acusado Juan Carlos Torres Robiou, acogiendo así en todas sus partes el pedimento del Ministerio Público, por entender que no existen presupuestos nuevos que hagan variar la decisión de mantenerlo en prisión, y más aún, entiendo que el depósito de la acusación, lejos de favorecer, acrecienta más el peligro de fuga y la posibilidad de que estando en libertad el proceso no se conozca”, precisó la coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).



Torres Robiou está acusado de integrar una red que supuestamente defraudó al Estado dominicano con más de 4,000 millones de pesos, desviando fondos del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).



Junto a este son imputados 29 personas más, la mayoría de ellas policías y militares, como también 18 empresas.



El viernes 9 de septiembre, la jueza Yanibet Rivas conocerá la audiencia preliminar de este proceso por corrupción administrativa.