Skarle Mujica Zapata, la joven imputada por la muerte involuntaria de Julio César de la Rosa, habló por primera vez tras conocerse la decisión del tribunal de imponer presentación periódica, impedimento de salida del país y una garantía económica de un millón de pesos.



En sus declaraciones, la joven venezolana lamentó mucho la pérdida que tuvo la familia De la Rosa. Insistió en que no quería que un hecho así ocurriera.



“Lamento muchísimo el incidente que ocurrió. Mucho respeto y condolencia a la familia y la verdad no fue mi intención que esto ocurriera”, expresó Mujica Zapata.



En ese aspecto, su abogado, dijo que no ofrecerán más explicaciones sobre este hecho. Principalmente, por respeto a la investigación y a los familiares del joven atropellado.



Ayer la jueza del Sexto Juzgado Especial de Tránsito del Distrito Nacional, le impuso a Skarle Valentina Mujica presentación periódica e impedimento de salida del país.



Asimismo, la jueza Emely Bruno ordenó la retención de su pasaporte y un millón de pesos como garantía. Mujica permanecerá detenida en el Palacio de Justicia hasta que pague la fianza.



El presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción (Adocco), Julio César de la Rosa Tiburcio, indicó que respeta la decisión tomada por el tribunal sobre la imputada por la muerte de su hijo Julio César de la Rosa Peralta, durante un accidente de tránsito.



Aseguró que Mujica Zapata extendió sus condolencias a la familia y mostró arrepentimiento por el dolor causado.



“Como garantista y como respetuoso de la institucionalidad, nosotros respetamos la decisión, sobre todo a partir de lo que fue la manifestación de la conductora… nos dio las condolencias, mostró arrepentimiento por haber ocasionado este dolor”, sostuvo Julio.

Imputaciones que le hace el Ministerio Público

La Fiscalía de Tránsito del Distrito Nacional habia solicitado prisión preventiva como medida de coerción contra Shakie Valentina Mujica Zapata. La joven es acusada de muerte involuntaria, durante conducción temeraria o descuidada, haciendo uso de licencia de conducir extranjera. El hecho se registró el pasado 15 de julio, en la autopista 30 de Mayo.