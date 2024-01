Luis Henry Molina, como el primer día, hace énfasis en demora de justicia y necesidad de darle impulso a la seguridad jurídica

De junio de 2019 a la fecha, la Suprema Corte de Justicia falló 37,406 recursos de casación, con lo cual ha dado respuesta al tema de mora judicial que afectaba a ese poder del Estado, destacó ayer el presidente de esa entidad y del Poder Judicial, Luis Henry Molina, en la audiencia solemne con motivo del Día del Poder Judicial.



Durante su primer discurso como nuevo presidente de la Suprema, el 7 de enero de 2020, Molina enfatizó que la mora o retardo judicial era una enfermedad grave que se había vuelto crónica y amenazaba el sentido de la administración de justicia.



Al cierre del año 2023, la Suprema tenía 12 casos pendientes de fallo, cuya entrada es previa al año 2023. Lo cual equivale a un 0.1% de los 18,357 casos que en el 2020 se encontraban en esa condición. Esa alta corte a pesar de un incremento de un 40% de los casos entrados en sala, logró dar respuesta un 74% de estos, afirmó Henry Molina en su discurso.



“Actualmente, todas las Salas de la Suprema Corte de Justicia trabajan casos ingresados en el 2023, marcando un avance sustancial contra la mora judicial. La meta de este alto tribunal es no tener casos pendientes de más de seis meses”, manifestó Molina en la sala augusta de la SCJ en presencia del presidente de la República, Luis Abinader.



Señaló que la Sala Civil, la que más casos recibe, ha logrado una disminución considerable, le quedan por fallar 506 casos para lograr la meta. En tanto, la Sala Penal está a punto de alcanzarla, le faltan solo dos casos. Y la Tercera Sala, o Sala de Tierras, Laboral, Contencioso-Tributaria y Contencioso-Administrativa, ha reducido a 459 los casos pendientes.



Sin embargo, estos logros no son iguales a los que reflejan los tribunales a nivel nacional. Solo el 35% de las salas en todo el país no poseen trámites en mora. Es decir, que de las 706 salas que conforman los tribunales, 247 no cuentan con trámites pendientes.



Los datos del Poder Judicial refieren que los cinco departamentos judiciales que presentan mayor proporción de salas sin mora son: Barahona (54%), Monte Cristi (50%), San Juan de la Maguana (47%), Puerto Plata (38%) y San Francisco de Macorís (34%).



El Tribunal Superior Administrativo tuvo una productividad de un 95%, 22 puntos porcentuales sobre la productividad promedio de los tribunales ordinarios, al resolver al mes de julio un total de 1,693 casos que entraron al sistema antes del 2023.



En el ámbito inmobiliario, el Registro Inmobiliario recibió un total de 480,082 expedientes en el año 2023 con un tiempo promedio de respuesta de 15 días. Las oficinas de Registro de Títulos gestionaron 390,823 expedientes, mientras que las Direcciones Regionales de Mensuras Catastrales manejaron 90,968 expedientes.



Molina refirió que el desafío actual es que en la Justicia dominicana no haya casos que superen la duración de los plazos establecidos porque el trabajo contra la mora judicial se asemeja a la labor de los agricultores: un esfuerzo paciente y constante de sembrar y cosechar, pero enfrentar también, persistentemente, la maleza.



Señaló que la puesta en marcha de la Ley 2-23 sobre Recurso de Casación ha cerrado puertas a prácticas dilatorias en la Suprema Corte, y redujo de dos años a cinco meses el tiempo promedio de los trámites de las partes para el apoderamiento de las salas.



“A partir de su puesta en marcha, el precedente de esta alta corte constituye un motivo de admisibilidad para el recurso de casación, fortaleciendo la seguridad jurídica por efecto de la unificación de la jurisprudencia nacional, dotando a nuestra justicia de mayor predictibilidad y coherencia”, destacó.



Debido a la entrada en vigencia de la ley de casación, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia presentó una reducción de aproximadamente un 93% (1,756 días) en la duración de los casos.



En cuanto a la digitalización, refirió que la aplicación de la Ley sobre el uso de medios digitales, que incluye firma digital, acceso digital y audiencias virtuales, ha ampliado significativamente el acceso a la justicia en 2023, y se prevén avances sustanciales en todas las materias a nivel nacional durante este año.



“Sin embargo, actualizar la justicia va más allá de las infraestructuras y la tecnología. Debemos continuar derribando barreras de acceso. Y garantizar siempre un trato con dignidad y sin discriminación a colectivos como las mujeres víctimas de violencia, los niños, niñas y adolescentes o las personas privadas de libertad”, manifestó.



Ministerio Público y otros



En lo que se refiere a justicia penal, explicó que con la participación del Ministerio Público, la Defensa Pública, la Procuraduría y la Dirección General de Servicios Penitenciarios, han avanzado en facilitar el juicio abreviado, la mediación y la derivación a tratamiento o trabajo social, en casos de consumo de sustancias o delitos menores.



“Esto, unido al reglamento de mecanismos no adversariales de resolución de conflictos, reducirá paulatinamente los tiempos de respuesta y la congestión del sistema penal”, manifestó el juez presidente, quien explicó que actualmente un 80% de los casos penales en la República Dominicana, van a juicio, cuando a nivel internacional solo un 20% lo hace.



Señaló que para invertir esa situación y lograr que el 80% de los casos que llegan a los tribunales sean resueltos bajo acuerdo, sin tener que llegar a juicio, se necesita un cambio en la cultura judicial de nuestro país, al incorporar nuevas prácticas en todos los actores.



En 2023, los Centros de Entrevistas realizaron un total de 2,602 entrevistas. El 40% de los casos que se conocieron tenían relación con violencia, agresión, abuso y acoso sexual y 21% tenía que ver con violencia intrafamiliar, como los penales más comunes. Los casos de incesto representaron el 9% del total de entrevistas realizadas.

Asistentes al acto del Día del Poder Judicial. Monseñor Benito Ángeles ofició la misa.

Labor de jueces



El también presidente del Consejo del Poder Judicial destacó “el extraordinario trabajo de las juezas y jueces y su compromiso con la integridad” en la labor judicial con lo cual están impulsando y protagonizan una transformación institucional.



“Nada de lo logrado habría sido posible sin las magistradas y magistrados, el personal de los tribunales y, por supuesto, el Consejo del Poder Judicial y sus órganos de apoyo”, dijo.



En 2023 se hizo la tercera actualización del escalafón judicial, por lo que desde el inicio del proceso de implementación en la provisión de cargos, se han realizado 291 aumentos de jerarquía y ascensos y 122 traslados de jueces y juezas.



Henry Molina destacó también diversas iniciativas de apertura y transparencia del Poder Judicial hacia la sociedad dominicana, como la creación de la Cátedra de Comunicación Judicial “Adriano Miguel Tejada” impulsada por la Escuela Nacional de la Judicatura, la reciente puesta en marcha del Observatorio del Poder Judicial y las nuevas Políticas de Comunicación y de Participación Social de ese Poder del Estado.



Dijo que durante los dos próximos años, el Poder Judicial tiene una desafiante pero estimulante agenda local, regional, internacional, que comenzaría con la Conferencia del Poder Judicial en abril de este 2024 y culminará con la celebración del World Law Congress (Congreso Mundial del Derecho) y la Cumbre Judicial Iberoamericana en 2025.



“Esta será, sin duda, una ocasión única para que nuestro país despliegue su hospitalidad y se consolide como un referente regional en materia de institucionalidad democrática y desarrollo económico y social. Trabajaremos para que en 2025 nuestro país se convierta en la capital mundial del Derecho y la Justicia”, destacó el juez presidente.



Explicó que durante los próximos años se dedicaran a trabajar en torno a tres líneas centrales: la primera, seguir garantizando y fortalecer la integridad institucional del Poder Judicial, para aumentar la confianza y credibilidad en la Justicia y, con ella, contribuir al fortalecimiento de nuestro Estado de Derecho.



Segunda, asegurar que la transformación que está en marcha avanza a paso firme, hacia una Justicia al día para garantizar la dignidad de las personas. Y la tercera, será asegurar la construcción conjunta de un modelo de justicia adaptado a los nuevos tiempos: la justicia del futuro.

Misa de acción de gracias y ofrenda floral

El obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo, monseñor Benito Ángeles, ofició una misa de acción de gracias con motivo del Día del Poder Judicial en la Iglesia y Convento Regina Angelorum de Santo Domingo.



Ángeles destacó que el ejercicio de la justicia es algo delicado, que al mismo tiempo toca las intimidades de la conciencia de la persona porque se trata de un ejercicio que supone mucho discernimiento.



Las actividades conmemorativas del Día del Poder Judicial incluyeron, además, una ofrenda floral en el altar de la Patria, en honor a los fundadores de la nación dominicana.

18,357

Mora judicial en el año 2020 la cantidad de casos que se encontraban pendientes de fallo luego de transcurridos los plazos establecidos en la ley para emitir decisión firmada en la Suprema Corte de Justicia, ascendía a los más de 18 mil.

65%

A nivel nacional la mora es de 65%. Los cinco departamentos que presentan mayor proporción de salas sin mora son: Barahona (54%), Monte Cristi (50%), San Juan de la Maguana (47%), Puerto Plata (38%) y San Francisco de Macorís (34%).