Las diferencias que puedan surgir a lo interno de los principales proyectos políticos saldrán a partir de hoy cuando el PRM anuncie los ganadores de la encuestas para alrededor de 270 cargos y en la oposición los desacuerdos por la alianza salgan a relucir con mayor claridad.



La segunda semana de octubre arranca con definiciones políticas importantes en los partidos políticos, pues a partir de hoy el Partido Revolucionario Moderno (PRM) dará a conocer el resultado de las encuestas para escoger las principales candidaturas congresuales y municipales, mientras que la oposición se encamina a definir el alcance de la alianza Rescate RD en un proceso que se convirtió en tedioso en el camino por la resistencia interna de algunos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).



El pasado fin de semana, el candidato presidencial del PLD, Abel Martínez, insistió en que no se extendería la alianza municipal más allá de lo logrado en la primera etapa de las negociaciones.

En tanto, en el PRM hay que observar si el resultado de las encuestas no genera mayor nivel de disgusto interno.



Luego de las primarias del PRM del primero de este mes, hay expectativas sobre la postura que asumirá el alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, que ha mostrado disgusto tras el resultado de las primarias en las que quedó en el cuarto lugar entre cuatro aspirantes.



El político anunció que hablará hoy sobre su situación política en una rueda de prensa hoy a las 9:30 de la mañana en la Plaza Juan Pablo Duarte.



El partido de gobierno decidirá mediante encuestas las candidaturas de 93 alcaldías de 158 que hay en todo el país. De esa cantidad se reservó 34 y escogió dos, Santo Domingo Este y Santo Domingo Oeste en las primarias del pasado domingo primero de octubre.



Entre las plazas que se reservó el partido de gobierno figuran el Distrito Nacional y Los Alcarrizos.

El PRM definirá mediante asamblea de delegados la alcaldía de San Juan, la senaduría y las candidaturas de diputados, así como los demás cargos que se elegirán en las elecciones municipales y congresuales. La información la dio el presidente de la Comisión Nacional de Elecciones Internas del PRM, Deligne Ascención.



Diferencias por alianza



Los partidos de oposición que encabezan la alianza Rescate RD, están bajo presión del tiempo para conformar la boleta definitiva de las elecciones de febrero y mayo del próximo año. Pero las negociaciones continúan estancadas al parecer por resistencia de un sector del Comité Político entre los que figura el candidato presidencial, Abel Martínez.



La mayor muestra de la situación de los desacuerdos del PLD es la información que difundió ayer Francisco Javier García, de que hoy dará todos los detalles de lo que ocurre alrededor de las conversaciones para un acuerdo de mayor alcance entre los tres principales partidos de oposición, la FP y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD).



La pasada semana, el coordinador de la comisión de alianzas de la FP, Roberto Rosario, informó que discuten llevar candidaturas comunes en 40 alcaldías más a las 83 acordadas en la primera etapa. Igualmente, extenderían los acuerdos a 20 senadurías, para un total de 24.



Los dirigentes que empujan la alianza en el PLD ya doblaron el pulso al sector que se opone en ese partido en una reunión del órgano en junio pasado cuando se discutió el tema.



PRM escogerá alrededor 270 cargos por encuestas



El PRM escogerá mediante encuestas 93 alcaldías, 152 diputados y 24 senadurías, para un total de 270 cargos que concentran los intereses de la mayoría de los dirigentes de la organizació. El PRM se reservó la senaduría del Distrito y la actual ocupante del cargo, Faride Raful, afirmó que fue para que ella repita en la boleta oficial. La senaduría de Santo Domingo también se definirá mediante ese método entre el diputado Alexis Jiménez y el actual senador, Antonio Taveras. El PRM se reservó la plaza de Santiago, la tercera más importante por la cantidad de votantes que tiene y el impacto político. El PLD decidió escoger todos los cargos mediante encuestas, pero los lugares donde no hay competencia y los dirigentes han logrado consenso sobre una candidatura, ha procedido a realizar asambleas de delegados para cumplir con el procedimiento legal establecido en la ley 33/18 de partidos políticos y el reglamento de la JCE sobre los procesos internos de los partidos. En tanto, la FP ha procedido a proclamar varis candidaturas. El caso de Julio Romero en Santo Domingo Este es el único en el que se realizó una encuesta para definirlo, pero esa plaza está reservada. La FP es el partido que luce más rezagado en las candidaturas.