El presidente del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, visitó el mercado del municipio de San Juan de la Maguana para conocer la realidad de las personas que tienen como fuente de sustento la compra y venta de productos en este espacio comercial.



“Ahora, esta visita aquí al mercado, es para constatar personalmente que está en una situación caótica, una situación insalubre, los alimentos en el suelo, y que eso tiene que cambiar”, dijo Leonel.



El líder político conversó con mercaderes de distintos productos, quienes le explicaron la difícil situación que están pasando por la falta de dinero en las calles, lo que provoca que sus ventas se estanquen y que muchas veces se echen a perder sus productos.



“Tendremos encuentros con empresarios, con profesionales, con productores, con los diversos sectores de la ciudad de San Juan y del Sur”, dijo Leonel.



Alejandro Pollo, como se le conoce en la zona al empresario del sector avícola que suple de carne de esta ave a otros negocios de la región y, quien se reunió con Leonel Fernández, expresó su malestar por las decisiones desacertadas del gobierno respecto a este sector.



“La consecuencia la están pagando los empresarios dominicanos, principalmente el sector avícola, que es uno de los sectores de mayor producción nacional y donde más inversión hay”, señaló sobre la decisión apresurada de Luis Abinader de cerrar la frontera.



Según dijo, gran parte de la problemática radica en que no hay un interés serio por parte del gobierno de apoyar a los empresarios del sector avícola, más bien insiste en importar la carne, uno de los factores que ha causado mayor daño.



“El problema está en que el gobierno no se empeña en la producción avícola local para que baje el precio, principalmente para el consumidor final, no hay como interés”, enfatizó Alejandro Pollo.

El comerciante sostuvo que la situación es difícil para ellos y los consumidores, que no ven una baja en los precios de los artículos de primera necesidad.



En la víspera en Elías Piña, Leonel dijo que el gobierno del PRM no tiene capacidad para gerenciar crisis.