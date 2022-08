La oposición aprovecha el cumplimento de los dos años del partido Revolucionario Moderno (PRM) de llegar al poder para cuestionar el Gobierno del presidente de la República Luis Abinader.



La principal crítica de los primeros partidos opositores, Fuerza del Pueblo (FP) y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) es que la gestión del primer mandatario se ha caracterizado por escasas obras realizadas en el país.



El presidente del partido Fuerza del Pueblo y expresidente de la República, Leonel Fernández, expresó que en los dos años del primer gobierno del PRM, las autoridades han improvisado anunciando planes y proyectos, “los cuales no se ejecutan”.



“Estamos llegando al 16 de agosto, se cumplirán dos años de gobierno de la actual gestión, donde quiera que van (las actuales autoridades) crean la ilusión de la construcción de obras”, destacó el exmandatario.

Mientras que el secretario general del PLD, Charles Mariotti, al ser abordado acerca de que el Gobierno ha tenido poco margen de maniobra para la inversión en proyectos de desarrollo, solo se militó a responder que hay “muy poco que celebrar y mucho que lamentar”.



La organización política a la que pertenece Mariotti, hoy fijará la posición oficial sobre los dos años de gestión del actual gobierno que se cumplen hoy.



Por otro lado, Francisco Domínguez Brito, aspirante presidencial por el PLD, sostuvo que “el gobierno no tiene logros que exhibir en los primeros dos años del presidente Luis Abinader. Manifestó que Abinader “sólo se dedica a criticar a la oposición y hacer promesas que no ha podido cumplir”.



Atribuye la pérdida de credibilidad de la actual gestión a que no ha podido satisfacer las prioridades que demanda la población.



Alto costo, salud, inseguridad…



Además, dirigentes de la Fuerza del Pueblo como del Partido de la Liberación Dominicana, concuerdan con que el gobierno del presidente Abinader se ha visto empañado por el alto costo de la vida, la falta de empleos, de protección para la salud y la inseguridad ciudadana.



“El sueño de bienestar del pueblo se ha visto truncado por un gobierno que al parecer no oye ni siente el clamor de la población por el alto costo de la vida, los apagones, la inseguridad y el desempleo rampante”, subrayó Domínguez Brito.



Abel Martínez, también aspirante presidencial por el partido morado, se refirió al crecimiento económico que el gobierno dominicano alardea que ha tenido la República Dominicana en medio de la crisis como la del covid-19.



“Para hablar de bonanzas en nuestra economía, hay que traducir esos números en beneficio de las franjas vulnerables y de los sectores productivos del país. Los datos son buenos para titulares informativos, pero el pueblo no come con números en papeles”, indicó.



A la mitad del período presidencial, otro elemento que cuestiona la oposición es la lucha contra la corrupción y la impunidad, con un Ministerio Público independiente detrás, que el presidente constantemente resalta de su gestión.



En sentido, el secretario general de la Fuerza del Pueblo, Antonio Florián, consideró recientemente que los escándalos de corrupción en la que se han visto involucrados actuales funcionarios, demuestran el “intento fallido de Luis Abinader por presentar a la población una administración pública renovada”.

“El presidente Abinader ha perdido la batalla moral contra la corrupción, por las acciones indebidas del uso de los recursos públicos de muchos de los funcionarios destituidos, y otros por presentar resultados deficientes en sus respectivas gestiones, y algunos por ambas penas a la vez”, apuntó.



Obras prometidas que no han comenzado



El presidente del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, destacó varias obras que han sido anunciadas durante el gobierno de Luis Abinader, y que a su juicio no se han comenzado a ejecutar.

Resaltó que la primera promesa de esta gestión fue la construcción de la carretera del Ámbar, que conectaría a Puerto Plata y Santiago. “Han pasado dos años y ya no se habla de la carretera”, criticó Fernández.



El exmandatario también se refirió a la promesa de la construcción de un estudio de cine, en Puerto Plata. “Ahí no han puesto un block”, expresó.



Fernández expresó que el Presidente actual va a las provincias a anunciar la construcción de extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y no ha iniciado la primera.



Otra dirigente política que mantiene una constante crítica a la gestión de Luis Abinader, es Margarita Cedeño, quien es aspirante presidencial por el PLD. “Las familias necesitan soluciones a los altos precios de alimentos en colmados y supermercados, la falta del desayuno, merienda y almuerzo escolar, el precio de la energía y combustibles y la delincuencia en las calles”, es uno de los tantos comentarios que hace la exvicepresidenta de la República través de su cuenta de Twitter.