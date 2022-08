Santiago. Mientras empresarios valoran de positivos los dos primeros años de gobierno del presidente Luis Abinader, dirigentes populares, feministas y de transporte consideran que esta gestión no ha resuelto los problemas medulares.



Para Reynaldo Peguero, director ejecutivo del Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago (CDES) y Sandy Filpo, de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS), destacan que la gestión del presidente Abinader logró controlar la pandemia, robusteció la estabilidad macro-económica, relanzó el turismo y consolidó las zonas francas, como creadoras emblemáticas de empleos. Peguero indicó como puntos positivos la transparencia, empoderando el ministerio público, como órgano independiente.



Con relación a los compromisos del presidente Abinader por los RD$42 mil millones de inversión pública para el período 2021-2025, implican casi la mitad de todo el recorrido presupuestario y cronológico de los proyectos del Plan Estratégico de Santiago.



Asimismo, valora el proceso de desarrollo del puerto de Manzanillo, como puerto y zona internacional de producción, energía y empleos.



Valoración



Sandy Filpo destacó la construcción del monorriel y teleférico, así como otras intervenciones dirigidas al Centro Histórico que incluyen el remozamiento integral de la Calle del Sol y la Benito Monción, arborización de las vías y reconstrucción de al menos cuatro centros de arte y cultura. Asimismo, los avance con nuevos colectores, sifones, humedales, estaciones de agua residual y el rescate integral del río Gurabo. Filpo valora la estabilidad económica, respeto a la seguridad jurídica como garantía para las inversiones. Sin embargo, cuestiona como punto débil, el tema de la inseguridad y la delincuencia.

Saúl Abreu, director ejecutivo de la Asociación de Apedi, dijo que las autoridades han hecho grandes esfuerzos para enfrentar situaciones adversas, como la de las pandemia y la guerra de Ucrania, lo que han manejada con éxito y ha permitido un impulso positivo en la recuperación económica. Destacó las inversiones públicas que se han iniciado o en proceso de iniciarse en Santiago, así como las acciones contra la corrupción para fortalecer la institucionalidad y hacer mejor uso de los recursos.



Dice mandatario no ha resuelto urgencias



Juan Marte, presidente de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte, dijo que el presidente prometió la transformación del sistema de transporte y retirar de las calles 33 mil carros públicos de Santo Domingo y Santiago, pero solo incursionó en dos vías de la capital. Raquel Rivera, de la coordinadora de Mujer del Cibao, expresó que el gobierno es un representante de los intereses de los grandes empresarios y no del pueblo dominicano y criticó que no cumpliera su promesa de trabajar en favor de la mujer. Víctor Minaya, vendedor frutas, calificó de difícil la situación y cuestionó que el no concretara obras de prioridad.