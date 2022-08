El presidente Luis Abinader, al cumplir el primer año de su gobierno, convocó al diálogo para 12 reformas que luego se extendieron a quince. Para esos fines, la primera reunión se realizó el 30 de agosto del 2021 tras la convocatoria oficial del Consejo Económico y Social (CES).



Desde esa fecha hasta ahora no hay nada concreto que se lograra a través de ese mecanismo de concertación. “Estamos decididos a modernizar a fondo nuestro país, y por eso hemos definido doce reformas que producirán una segunda restauración institucional y material para la República Dominicana”, ese párrafo define el objetivo de los cambios propuestos por el gobernante en un discurso que dirigió al país desde el Palacio Nacional.



El gobernante en su propuesta también mandó un mensaje de consenso para los partidos políticos y los diversos sectores sociales.



“Quiero hacer un llamado a todo el liderazgo político, social y empresarial para que unidos podamos cambiar a la República Dominicana. Las diferencias políticas son buenas y sanas en una democracia, pero les pido que en este propósito de transformación cesen para poder abordar estas reformas todos juntos”, dijo.



La dirigencia política acudió al llamado del gobierno y de los espacios de conversación solo se retiró de las discusiones a la reforma de la Constitución.



De las reformas planteadas, la que generó mayor debate fue la propuesta de cambios a la Constitución, un tema que quedó engavetado por la falta de consenso con los partidos políticos y otros actores de la sociedad civil.



El último informe del CES sobre los debates dio cuenta que en un tiempo convocaría de nuevo a las plenarias al finalizar el mes de julio, lo que no ocurrió.



“El Consejo Económico y Social cuenta con un calendario de reuniones del Plenario del Diálogo donde se conocerán los informes finales de cada mesa temática y se dará seguimiento a los espacios institucionales. Se estima concluir con el proceso a finales del próximo mes de julio”, establece un comunicado del CES difundido el 30 de junio pasado.



De acuerdo a la metodología general, se formaron dos espacios sucesivos e interconectados de concertación, el plenario del diálogo y la mesa temática, con la participación de representantes del Gobierno, de los partidos políticos y del Consejo Económico y Social, sumando un total de 38 actores cada uno, más la presencia del Presidente y la Directora Ejecutiva del CES en el Plenario del Diálogo, Rafael Toribio e Iraima Capriles, respectivamente.



Los quince temas que se trabajan son agua, electoral, medioambiente y cambio climático, política exterior y migración, reforma y modernización de la administración pública, salud, seguridad ciudadana y reforma policial, seguridad social, transformación digital, transparencia e institucionalidad, transporte e hidrocarburos. En el denominado espacio institucional, se discuten el pacto educativo, al pacto eléctrico y el laboral.



La reforma electoral



Aunque originalmente no se incluyó la reforma electoral en el diálogo luego fue tomada en cuenta y esa mesa se desarrolló en la Junta Central Electoral. Las discusiones concluyeron con mas disensos que consensos y el tema siquiera fue tratado en la pasada legislatura en el Congreso. Esa es la reforma más urgente porque impacta la organización de las elecciones del 2020.



Recientemente, el presidente de la JCE, Román Jáquez instó al Congreso aprobar lo antes posible los cambios a la ley 15/19 y 33/18.



Mesa de política exterior es la que menos avanza



De las 12 mesas temáticas, cuatro siguen las discusiones y siete concluyeron esa etapa, según comunicó el Consejo Económico y Social. Quedan pendientes la mesa del agua que fue la primera en comenzar sus encuentros a mediados de noviembre del año pasado. Luego de varias reuniones, iniciaron una serie de consultas territoriales en las cuencas hidrográficas que más tarde se transformaron en consultas por provincias lográndose una mayor participación de los sectores involucrados, explicó el Ces. En relación a la mesa seguridad social los sectores que la integran realizaron diez reuniones y continúa pendiente de cierre. La Mesa Medioambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, realizó siete encuentros y por motivos atendibles suspendió sus actividades. Luego de la designación de Miguel Cera Hatton como ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se espera que se pueda redactar el documento final. La mesa de política exterior y migración, lleva tres reuniones realizadas y dos suspendidas a petición de la Cancillería por razones atendibles. Aún no se establecieron fechas para las próximas convocatorias. Esa información fue difundida el 30 de junio y no han ocurrido novedades luego.