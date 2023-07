Email it

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, reveló ayer que se está debatiendo si extender o no el plazo para la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio.



La inquietud de Pacheco es en el marco de que la referida legislación fue promulga el 28 de julio del 2022 por el presidente de la República, Luis Abinader, mediante el Decreto 340-22. La ley entraría en vigor este 29 de julio, “en 10 días”.



Su comentario fue al sostener un encuentro con la directora general de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, así como con miembros de la comisión especial de diputados que estudia el proyecto de ley para la administración de los bienes decomisados e incautados, pieza que es producto de la indicada Ley de Extinción de Dominio.



“Ahora hay que buscar la forma de cómo se administren los bienes, y tenemos también una seria discusión, que es que estamos evaluando la posibilidad o no de que extendamos el plazo de entrada en vigor de esta importante legislación (Ley Extinción de Dominio), en virtud de que el país tiene que estar debidamente preparado para poder aplicar un instrumento tan importante como los establece la Ley, de cómo se hacen los juicios de extinción de dominio en la República Dominicana”, señaló el legislador.



Detalles y motivos del encuentro



La reunión de los diputados con la magistrada, así como con otros representantes de la Procuraduría, fue con la finalidad de presentar mejoras al pliego de ley para la administración de bienes incautados, decomisados y en extinción de dominio, mismo que fue aprobado en primera lectura.



De acuerdo con Berenice Reynoso, las observaciones a la normativa buscan asegurar que los derechos de terceros, las víctimas y los procesados estén garantizados. La procuradora adjunta enfatizó, además, que la preocupación del Ministerio Público está focalizada en no afectar ni la persecución, ni la cadena de custodia de los bienes.



En su intervención, Pacheco dijo que la comitiva tomará en cuenta las propuestas señaladas por el órgano persecutor. Adelantó que hoy habrá otro encuentro con los representantes del Ministerio Público.