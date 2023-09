Equipos del Indrhi y del Inapa agilizan los trabajos en la obra de toma

El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) avanza de manera acelerada en la rehabilitación del canal de riego La Aduana-La Vigía, como respuesta a la parte haitiana por la derivación de las aguas del río Masacre.



El canal que fue inaugurado en 1983, y posteriormente puesto fuera de operación en el año 2007, servía para irrigar fincas sembradas de arroz y otros rubros en esas comunidades fronterizas.



Juan Carlos Nova, director de operaciones del Indrhi, dijo que se construyen 650 metros de canal nuevo para interconectar La Vigía con las demás tomas de agua como Veterano 0, Veterano 1 y Don Pedro, que se encuentran aguas abajo del canal y el río Masacre, con lo cual podrán bombear más de seis mil galones de agua por minuto.



Nova informó que trabajan de manera simultánea en la rehabilitación de la toma, la limpieza del canal y la interconexión, lo cual servirá para irrigar cerca de 25 mil tareas, las cuales se verían afectadas si no se tomaran las acciones de poner en funcionamiento este canal que estuvo cerrado por dieciséis años, y resaltó que la producción ganadera tampoco se verá afectada.



“Estamos trabajando en la conexión de una segunda bomba de otros 6,000 galones por minuto con los que nosotros pretendemos garantizar desde esta toma alrededor de 600 mm por segundo, que es un poquito más de medio metro cúbico para iniciar la operación del canal”, apuntó el funcionario.



Wáscar Martínez, subdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (Inapa) resalta que además de esas 25 mil tareas, también se beneficiarán diez mil del lado haitiano, los cuales están divididos en 260 productores dominicanos y unos 150 productores que se encuentran del otro lado de la frontera, en ambos lados de la isla en esa zona se produce de arroz, banano, plátanos, entre otros alimentos y pasto para el ganado.



Destaca que ambas autoridades están en el período de prueba de bombeo y proyecta distribuir a través del canal La Aduana-La Vigía un metro cúbico de agua para garantizar el riego en plantaciones agrícolas de Dajabón, el cual podría estar en funcionamiento a mediados de octubre.



De su lado, Joel Ventura, director provincial del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, resaltó que los productores de arroz serán los más beneficiados, resaltó que las brigadas de ese ministerio están realizando el control de malezas y la limpieza del canal.



Destacan que los trabajos están en un 80 por ciento y el plan permitirá llevar 4,000 galones por minuto en conexión directa con el río Dajabón.



Reinaldo Abreu, encargado del departamento de pozos y bombas del Indrhi, expresó que los trabajos van bien avanzados y están haciendo una prueba del sistema de bombeo hacia el canal.



En tanto que Rafael Méndez, encargado provincial del Indrhi en Dajabón, recordó que el canal de riego fue construido en los años 50, durante la tiranía de Rafael Leónidas Trujillo, quien trajo a un equipo de técnicos japoneses para garantizarles agua, aunque fue inaugurado en 1983 según el experto en agua Silvio Carrasco.



Recientemente Silvio Carrasco, ex director del Indrhi en la gestión de Hipólito Mejía manifestó que esta es la segunda obra de las cuatro binacionales que hay que desarrollar en la franja fronteriza, que llevará agua a ambos lados de la isla y que es un dique regulador del río.



Tanto la construcción de esta canal en La Vigía de Dajabón y que llega hasta La Aduana está fuertemente custodiada por miembros del ejército, los cuales no permiten el paso de transeúntes, a menos que cuenten con permisos especiales, lo mismo pasa en la zona del mercado donde es nulo el paso.



La rehabilitación del canal de La Vigía surge luego del conflicto que se generó entre República Dominicana y Haití por la construcción de un canal de riego en el vecino país y que motivó a las autoridades dominicanas a cerrar la frontera.



Los trabajos del canal darán respuesta a las quejas que vienen presentando los productores de arroz y de otros rubros por falta de agua.

Limpieza de la obra de la toma. Autoridades reciben explicaciones de los trabajos.

Canal da sostenibilidad a largo plazo a productores

El canal de La Vigía brinda sostenibilidad a largo plazo a los productores de la zona, en él se contempla la instalación de un sistema electrificado con una bomba soterrada que bombee agua subterránea en los meses en que el caudal del río Masacre se reduzca al mínimo. El Indrhi trabaja también con equipos pesados en la denominada Aduana Vieja donde opera el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Cesfront, y se retira parte del sedimento para la rehabilitación del canal La Vigía, que tiene una extensión de aproximadamente doce kilómetros, más los 650 metros nuevos que están en construcción.