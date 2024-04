Propone “patria segura” para enfrentar la inseguridad en una visión que involucra tres anillos de seguridad

El candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, sostuvo que de ganar la Presidencia de la República, su gestión de gobierno se centrará en tres componentes fundamentales. Se trata de mejorar el poder adquisitivo de la gente, orden y seguridad ciudadana y garantizar servicios públicos de calidad.



Martínez expuso ayer en la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr), en el marco del ciclo de candidatos, que organiza la entidad con los principales aspirantes a la Presidencia de la República en el marco de las elecciones del 19 de mayo.



Según Martínez, al día de hoy, el salario real está 23% por debajo del año 2000. “En pocas palabras, cuando las personas se quejan de que el salario no les alcanza, están diciendo una sencilla verdad. Es más, en 2024, todavía no hemos recuperado el poder adquisitivo perdido durante el COVID, ni siquiera hemos recuperado el poder adquisitivo que teníamos en el 2018 y ustedes lo saben”, aseguró en su exposición.



El candidato del PLD afirmó que para impulsar la economía buscará atraer la inversión extranjera para que diversifique sus actividades en el país.



“Buscaremos atraer inversión extranjera directa en servicios profesionales tercerizados, para que desde el suelo dominicano empresas internacionales den servicios de contabilidad, recursos humanos o gestión de clientes”, puntualizó.



El político también dijo que el país puede aprovechar mejor a profesionales de distintas áreas que han sobresalido en el extranjero.



“Al mismo tiempo, debemos conectarnos más y mejor con la valiosa comunidad dominicana que vive en el extranjero, donde grandes médicos, profesores, académicos y abogados se han destacado en otros países, quienes nos pueden ayudar con conexiones para fortalecer nuestra red de contactos y también con sus conocimientos y experiencia”, expresó Martínez.



En cuanto al problema de la inseguridad ciudadana, aseguró que tiene un plan que terminará con el miedo que tiene la gente de salir a la calle.



“Si hoy la gente dice que tiene miedo de salir a las calles, en mi gobierno serán los delincuentes los que tendrán miedo de salir a las calles, porque les caerá todo el peso de la ley y de un gobierno que no le temblará el pulso para poner orden”, aseguró el candidato del PLD.



El plan “patria segura” incluye desarrollar tres anillos de seguridad por demarcaciones territoriales, con monitoreo constante de casos y con encuestas telefónicas a los ciudadanos para que digan qué está pasando en el territorio.



“Al mismo tiempo, vamos a cerrar espacios a los delincuentes. Y para lograrlo comenzaremos por encender la luz. Introduciremos iluminación LED en las calles en todos los núcleos urbanos, iniciando por las zonas de mayor incidencia delictiva. Implementaremos una completa red de videocámaras, incluyendo reconocimiento facial en las zonas de mayor cantidad de delitos”, propuso.



La visión del proyecto de seguridad de Martínez, incluye la frontera. “La vigencia de la ley y el orden en toda la frontera, ahora más que nunca. Implementaremos una verdadera barrera inteligente, mediante el fortalecimiento de la infraestructura, la tecnología y la presencia de las fuerzas armadas en los principales puntos de entrada al país”, dijo.



Abel Martínez prometió que pondrá fin “para siempre” a la corrupción de la venta de visa en la frontera.

“Y al mismo tiempo, vamos a cerrar para siempre el espacio a la corrupción con la venta de visados y al tráfico de personas. Porque ningún plan de desarrollo es viable, ni ningún futuro es realmente seguro, si no tenemos la capacidad de proteger nuestro territorio”, sostuvo Martínez.



En su estrategia de mejorar los servicios, hizo énfasis en la educación. “Yo quiero mejorar la calidad del sistema educativo hasta el punto que una familia clase media pueda tranquilamente enviar a sus hijos a una escuela pública del país”, apuntó el candidato del PLD.



Para mejorar la calidad educativa dijo que su gobierno se centraría en la calidad de los docentes y en fortalecer la educación inicial. “Con la embajada norteamericana como aliada estratégica lograremos que, en un período de 10 años, todo dominicano entre 15 y 30 años sea bilingüe”, prometió Martínez. En su ponencia dijo que hay que fortalecer las relaciones con Estados Unidos.

Asistieron empresarios y dirigentes del PLD

El candidato presidencial del PLD estuvo acompaña de la aspirante vicepresidencial, Zoraima Cuello; su esposa, Nahiony Reyes, así como la exvicepresidenta de la República, Margarita Cedeño y el exvicemandatario, Jaime David Fernández Mirabal. La apertura estuvo a cargo de Edwin De los Santos, presidente del Consejo de Directores de Amchamdr. Por parte de la entidad empresarial también estuvieron William Malamud, vicepresidente ejecutivo de Amchamdr, entre otros integrantes del Consejo de directores de la Cámara Americana de Comercio . Asistieron también representantes del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) y de la Asociación de Industrias de la República Dominicana.

