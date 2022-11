Al participar en el XI Foro Parlamentario Iberoamericano 2022, el presidente habló sobre importancia de integración

En un escenario en el que abogó por el fortalecimiento democrático y los mecanismos de diálogo entre la comunidad iberoamericana, el presidente Luis Abinader resaltó las acciones de su administración para la transformación de la Policía Nacional, el reforzamiento de la seguridad ciudadana del país y la recuperación en medio de la crisis.



Al encabezar el acto de apertura del XI Foro Parlamentario Iberoamericano 2022 en el Congreso Nacional, el mandatario expresó, en tal sentido: “No hay democracia sin paz y no hay democracia sin seguridad ciudadana”. Por tales fines, destacó, esta gestión pretende hacer un cambio desde la raíz al sistema de seguridad para garantizar la continuidad de la paz social.



“Y en ese orden, nosotros hemos decidido apostar a una profunda transformación de nuestra Policía Nacional a través de la puesta en funcionamiento de un plan integral para la seguridad ciudadana que pretende hacer un cambio desde la raíz en nuestro sistema de seguridad, para garantizar la continuidad de la paz social de la que disfrutamos hoy en República Dominicana, para a combatir el crimen organizado, que nos toca a todos los países iberoamericanos de forma similar, y para hacer un país más justo para quienes forjan nuestra nación de sol a sol con su trabajo y esfuerzo”, expresó el gobernante.

“Sé que ustedes abordarán en este Foro los temas relativos a la seguridad ciudadana, y que también hablarán de recuperación. Y nosotros podemos aportar mucho en ese sentido, ya que hemos sido reconocidos, incluso internacionalmente, por nuestra resiliencia como país”, agregó.



El presidente Luis Abinader reiteró ante los congresistas iberoamericanos que la recuperación económica de la República Dominicana es un ejemplo de buenas prácticas y decisiones económicas acertadas, porque el país ha sabido sostener en un primer momento y recuperar después la industria del turismo.



“Pero también somos ejemplo de cómo abordar con suficiencia, con eficacia y buenos resultados una crisis tan crítica como la del coronavirus. El trabajo que hicimos desde el Gobierno, el no escatimar esfuerzos ni económicos ni de otro tipo, a pesar de nuestras limitaciones, sólo con el objetivo de garantizar la vida de nuestros ciudadanos, no dejar a nadie atrás sin sustento o sin trabajo, y pelear para sostener el entramado empresarial a nivel nacional, fueron grandes esfuerzos que obtuvieron su recompensa”, expresó.



El diálogo es esencial para lograr convivencia



Durante su discurso, Abinader afirmó que el diálogo es esencial para lograr la convivencia, cooperación y acercamiento entre los países.



En ese contexto, el mandatario observó que la integración regional es una base determinante para fortalecer los mecanismos de cooperación, los que dijo, son “pilares fundamentales para la construcción del futuro de progreso, seguridad y desarrollo económico que merecemos en Iberoamérica”.



El jefe de Estado sostuvo que es un fiel convencido, de que es un interés colectivo de crecimiento, desarrollo y amor por la democracia lo que nos mueve como naciones de la comunidad iberoamericana a poner especial atención en el fortalecimiento de los mecanismos de diálogo que nos permitan compartir experiencias con las que apuntalar las reformas estructurales que necesitan muchos de nuestros países; y avanzar hacia la democratización y el fortalecimiento institucional de cada una de nuestras naciones.



Valora importancia de trabaio conjunto



Asimismo, el presidente valoró la importancia de trabajar en favor de la transparencia en todos los estamentos del Estado, trabajar por la igualdad y por el reconocimiento de la diversidad. Puntualizó que, como países todos necesitan cimentar unos pilares sobre los cuales se puedan sustentar las políticas públicas que se desarrollan para que éstas sean verdaderamente efectivas y que permitan atender de forma adecuada las necesidades de los ciudadanos.



El presidente Luis Abinader dijo que la celebración del XI Foro Parlamentario Iberoamericano 2022 en el país es una magnífica plataforma de convivencia y confraternidad entre las naciones participantes.



Expuso, en ese sentido, que este se realiza a través de la representación que ejercen los presidentes de parlamentos y las delegaciones representantes de los 22 países miembros de la Conferencia Iberoamericana, cuyo escenario no podía ser más propicio: el Congreso Nacional, que es la “sede de la soberanía popular, símbolo del sistema democrático que hemos construido juntos todos los dominicanos y dominicanas, generación tras generación”.

Oportunidad de poner en agenda deseos de países

El presidente Abinader reflexionó que los países de la comunidad iberoamericana, compuesta por 22 Estados de América y Europa de lengua española y portuguesa, tienen la oportunidad de poner en agenda lo que quieren para sus países y la región en los próximos años.



“Tenemos el deber de cumplir con nuestros representados, de atender sus necesidades encontrando soluciones para cubrirlas. Ellos han puesto su confianza en nosotros y nuestro deber es hacer que se escuche la voz del pueblo iberoamericano. Tenemos un gran reto por delante, y estamos aquí para dar continuidad al gran proyecto de unidad y solidaridad para Iberoamérica”, manifestó.



“La integración regional y la cooperación entre países son pilares fundamentales para la construcción del futuro de progreso, seguridad y desarrollo económico que merecemos en Iberoamérica”, añadió.