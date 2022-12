Santiago. El presidente, Luis Abinader entregó en una segunda etapa 40 nuevos apartamentos del Plan Mi Vivienda La Barranquita, en Santiago de los Caballeros, completando este año un total de 90 unidades entregadas en este proyecto.

Previo al acto, el ministro de la Vivienda y Edificaciones, Carlos Bonilla se refirió a la denuncia de la compra de terrenos del canódromo por RD$298 millones de pesos por parte de la empresa CBS Developments, supuestamente fundada por el funcionario en el año 2000.

El funcionario llamó a dirigirse a la empresa que compró el terreno, debido a que actualmente no es funcionario de dicha compañía.

“No soy funcionario, no soy gerente, no desempeño ningún cargo y no sé el día a día de esa empresa y en que está. Tienen que dirigirse a esa empresa para que le pueda responder de manera adecuada, porque yo la verdad que no tengo conocimiento», dijo.

Con relación al proyecto habitacional informó que beneficia a más de 460 dominicanos y cuenta con un total de 136 apartamentos, desarrollados sobre más de 9 mil metros cuadrados que combinan áreas de juego y recreativas, zona de ejercicios y parqueos para los propietarios.

La inversión total de 313,797 millones de pesos, se espera que el proyecto impacte también sobre la economía de la zona, además del sector de la construcción de la Zona Norte, en el que ha generado más de 260 empleos directos.

Bonilla dijo que las 40 nuevas familias de la región Norte dejan de ser inquilinas y pasan a ser propietarias, sumándose a las 50 familias que ya viven en Mi Vivienda La Barranquita.

Mi Vivienda La Barranquita es parte del Plan Mi Vivienda, anunciado por el gobierno central. Esta iniciativa estipula la construcción de más de 7,400 apartamentos distribuidos entre Santiago y Santo Domingo.

Adicionalmente al proyecto Mi Vivienda La Barranquita, en Santiago también se encuentra Mi Vivienda Los Salados.

En la actividad el mandatario Luis Abinader se hizo acompañar del vicepresidente de El Salvador, así como jefes de estado de otras naciones.