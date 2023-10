Afirma falta control en Haití no contagiará a RD

A un año y ocho meses de haber dado el primer palazo para su construcción y en momentos en que las relaciones entre la República Dominicana y Haití se encuentran tensas por la derivación del río Masacre hacia el otro lado de la isla, el presidente Luis Abinader inauguró ayer en Elías Piña, provincia del sur del país, el primer tramo de la verja perimetral inteligente entre ambas naciones, que tiene una longitud de 2.7 kilómetros o 2,700 metros lineales.



Se trata del primer tramo de la obra que busca resguardar la soberanía nacional, frenar los flujos migratorios irregulares, el narcotráfico y el tráfico de armas, y que se ejecuta a lo largo del área limítrofe por las cinco provincias fronterizas del país, entre las que se encuentra además de Elías Piña, Montecristi, Dajabón, Pedernales e Independencia. Desde la fecha, hasta febrero próximo, se inaugurarán los demás tramos que están avanzados en más de un 90%.



Al pronunciar el discurso en el acto de inauguración de la obra, que comenzó en febrero de 2022, el jefe de Estado afirmó que la falta de control en el lado haitiano no tendrá, bajo ningún concepto, un contagio en el lado dominicano.



Tras manifestar que la grave crisis institucional por la que atraviesa el país vecino ha orillado a su pueblo a una preocupante situación de inestabilidad política y una galopante crisis económica y social, el gobernante reiteró una vez más que la República Dominicana no puede hacerse cargo de la situación de Haití ni resolver el resto de sus problemas.



“Pero sí podemos ayudar, y poner mecanismos que ayuden a regular los flujos, que tengamos una mejor información y una relación más formal. Y eso es lo que, en parte, busca este proyecto de verja fronteriza. Lo he dicho recientemente, pero lo repito con la máxima claridad y contundencia ante todos ustedes; La frontera ya no será nunca la misma”, pronunció de manera enérgica.



El presidente Abinader fue enfático afirmar que en la República Dominicana ha cambiado y quiere tener una relación en la frontera más segura, regulada y controlada. “Y esto es irreversible”, insistió.



Por ello, el mandatario aseguró que el Gobierno se propone seguir manteniendo unas buenas relaciones de vecindad, pero a la vez redoblará los esfuerzos en la protección de la frontera y en la defensa de la soberanía.



“Unas buenas relaciones que pasan por propiciar el buen entendimiento en las relaciones comerciales transfronterizas, en beneficio de los dominicanos y dominicanas que diariamente intercambian productos a través de los pasos fronterizos, y que con su trabajo y esfuerzo contribuyen a la dinamización de nuestra economía y aportan significativamente al crecimiento económico de la nación”, detalló.



Afirma beneficiará a ambos países



Durante su alocución, el presidente Abinader indicó que la verja perimetral beneficiará a ambos países porque permitirá controlar de una forma mucho más eficiente el comercio bilateral, regular los flujos migratorios para combatir así las mafias que trafican con personas, hacer frente al narcotráfico, a la venta ilegal de armas y proteger a los ganaderos y los productores agrícolas del robo a sus crianzas y sembradíos.



Con este muro, continuó, se estará combatiendo, además, las distintas formas del crimen organizado que, aseguró, “han querido tomar como base la frontera entre ambos países, por lo que el beneficio para ambas naciones será de gran importancia”.



“Una frontera regulada es una frontera mucho más segura, lo que supone algo sumamente positivo para el desarrollo de la actividad comercial que habitualmente tiene lugar en los puestos fronterizos. Esta política fronteriza, no es solo una política de gobierno, es una política de estado, pues aquí se juegan nuestros intereses como nación, la defensa de las leyes de nuestro país y los derechos de nuestros ciudadanos”, agregó.



Detalles técnicos y operativos de la verja



El ministro de Defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa, explicó que como parte de las soluciones tecnológicas que comprenden esta obra, se unificarán en una sola, la verja física con otros elementos como un centro de mando con capacidad de comando, control, comunicaciones y computadoras en los cruces de Dajabón, Elías Piña, Independencia y Pedernales, integrados a su vez con el centro C5i.



Contará, además, con fibra óptica, sensores de movimientos en puntos identificados en la franja fronteriza, cámaras con visión nocturna y diurna, radares terrestres y marítimos, torres de comunicación y vigilancia, unidades áreas no tripuladas o drones, unidades móviles de respuesta rápida, entre otras soluciones en todas las áreas.



Resaltó que la verja física general tendrá una longitud de 164 kilómetros en un espacio entre 6 y 200 metros al este de la línea de la delimitación fronteriza dependiendo de las condiciones del terreno y con dos vías de comunicación terrestre que permitirá patrullar a ambos lados de la obra, permaneciendo en el territorio dominicano.



El tramo de la verja inaugurado ayer posee de igual forma una estructura de hormigón armado, mallas ciclónicas, cuatro torres de vigilancia hechas de hormigón armado de 30 pies de altura, paneles solares para el servicio energético, pozos de abastecimiento de agua, baños y sistemas sanitarios completos, además de dos puertas de retorno ubicadas entre dos pirámides de control.



Para el manejo de las aguas pluviales, cuenta con una alcantarilla tipo cajón de 15 metros de ancho por 8 metros de longitud y dos sistemas de alcantarillas tubulares de 42 pulgadas.

En el acto, el presidente Luis Abinader dijo que su apuesta es una frontera más segura. Danny Polanco

Vigilancia 24 horas a partir de ahora

De acuerdo con el ministro de Defensa, la institución que dirige ha dispuesto que desde ahora las labores de patrullaje y reconocimiento sean las 24 horas del día a ambos lados de los 2,700 metros del tramo entregado ayer. Estará compuesto por dos dispositivos: uno del Ejército y otro del Cesfront con una camioneta buggy y dos motocicletas, integrados por cuatro miembros en cada vehículo para garantizar una respuesta rápida y efectiva ante cualquier contingencia o alerta en un tiempo no mayor de dos minutos.



De igual manera, en cada torre de vigilancia se ha instalado un servicio las 24 horas del día compuesto por dos miembros de las Fuerzas Armadas. Asimismo, habrá un equipo de respuesta rápida en el municipio de Comendador, Elías Piña.