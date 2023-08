Email it

Santo Domingo.- Expediente Único Educativo es el nombre de la plataforma puesta en funcionamiento este jueves por el mandatario de la República, Luis Abinader, que concentra las informaciones de los ciudadanos en términos de educación, incluyendo 10 millones de certificados de educación básica y media, 1,357,839 de educación superior, 8,096,302 de estudios técnicos y 450,000 del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).

Con tan solo un clic se podrá acceder a la historia completa del ciudadano en su paso mediante el sistema educativo dominicano.

“Vamos en la dirección correcta, de hacer un sector público mucho más eficiente, mucho más moderno, y menos costoso”, fueron las palabras de Abinader, en el acto de lanzamiento realizado en el Salón Ercilia Pepín del Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd).

A través de la plataforma puesta en funcionamiento por el jefe de Estado junto al ministro de Educación, Ángel Hernández, inicialmente se pone a disposición de la población, con tan solo un clic en el sitio web https://www.expedienteeducativo.gob.do y un código QR, más de 10 millones de certificados de educación básica y media, lo que que impactan a más de 5 millones 182 mil ciudadanos.

“Estamos frente a un resultado sin precedentes en la historia educativa, porque en este proyecto se ha conjugado algo más que voluntad y creatividad; hubo desprendimiento, colaboración, sentido de cuerpo entre las instituciones involucradas: me refiero a los ministerios de Educación, Educación Superior Ciencia y Tecnología, al Infotep, Inap, Ogtic, CNC y al Ministerio de la Presidencia”, afirmó el ministro de la Presidencia, Joel Santos Echavarría.

A seguidas, sostuvo: “La transformación digital sigue a un ritmo acelerado para llevar calidad de vida a nuestra gente, para hacer los servicios públicos más eficientes y seguir cambiando nuestro país para una mejor República Dominicana”.

Asimismo, el ministro Ángel Hernández manifestó que, con esta herramienta, las largas filas que se registraban continuamente en los alrededores del Minerd de ciudadanos buscando documentos y certificaciones forman parte del pasado.

“Aquí venían en promedio unas cuatro mil personas durante un mes a buscar certificados de muchos tipos. Cuando llegábamos acá en las mañanas había una fila que casi rodeaba al Ministerio de Educación todos los días. Pero, actualmente, no hay una sola persona en esa fila. Eso significa que para ellos no es solo una facilidad en términos de que no tienen que trasladarse al Ministerio, sino que economizan dinero y tiempo. Hay una agilidad, pues es instantáneo”, contó Hernández.

Destacó que, además de las documentaciones académicas, la herramienta permite acceder a toda la vida administrativa del Minerd. “Eso, sin duda alguna, va a producir un cambio en la cultura organizacional y un cambio en cómo el ministerio responde a la ciudadanía. Son de las cosas que no se ven mucho, como lo son las escuelas, pero que igualmente impactan en las personas y en las organizaciones”.

La iniciativa puesta en marcha por Abinader implementa un sistema donde se concentran las informaciones educativas de los ciudadanos dominicanos, abarca detalles sobre cualificaciones, licenciaturas, maestrías, doctorados, cursos, diplomados, y otras formaciones, tanto cursadas en el país como en el exterior.

El Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología (Mescyt) tiene disponible 1,357,839 certificados para un total de 828,119.00 egresados, mientras que el Instituto de Formación Técnico Profesional (Infotep) cuenta con más de 8,096,302 certificados, que impactan a 2,600,000 ciudadanos, mientras que el Inap está aportando 450,000 certificados.

En solo 7 meses se logro el diseño, la creación y puesta en funcionamiento de esta herramienta para dar cumplimiento a esta meta Presidencial de la Agenda Digital 2030, por parte del Minerd.

Se trata de una plataforma de interoperabilidad que conecta las principales instituciones responsables del sistema educativo, iniciando con el Ministerio de Educación, como responsable del Eje de Educación y Capacidades Digitales de la Agenda Digital 2030 impulsada por el Gobierno a través del Gabinete de Transformación Digital.

Ventanilla Única

Conjuntamente con el Expediente Único Educativo se desarrolló también la Ventanilla Única Educativa, para que todos los servicios ofrecidos por el Minerd puedan ser incorporados en sistema, y de esa manera simplificar los trámites y reducir el tiempo.

La plataforma, desarrollada en el marco de la implementación del programa «Burocracia Cero» y en sintonía con el programa «Agenda Digital 2030», permitirá a los ciudadanos acceder a su historial educativo de manera rápida y sencilla, evitando trámites burocráticos y redundantes.