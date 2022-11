No se cambiará la nacionalidad a nadieCon un llamado del presidente Luis Abinader de dejar la política fuera del proceso del Décimo Censo Nacional de Población y Vivienda, así como de respaldo a la jornada, se inició ayer el levantamiento de datos estadísticos en la República Dominicana.



Todo empezó con la entrevista del presidente Luis Abinader y la primera dama Raquel Arbaje, desde su residencia en el sector La Julia, de la capital. El hogar de ambos se convirtió en el primer censado en el país por la propia directora de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), Miosotis Rivas.



Desde ese escenario, el mandatario fue enfático en resaltar los esfuerzos que el Estado dominicano ha hecho para llevar adelante el proyecto de nación el cual, según afirmó, ha sido de grandes sacrificios y costos con el único propósito de tener datos correctos para mejores políticas públicas y para actualizar cuántos dominicanos hay en el país y qué necesita cada uno de ellos.



“Son preguntas interesantes y necesarias para conocer la situación real de todos los dominicanos y dominicanas, de tal manera que podamos nosotros entonces hacer las políticas públicas correctas. No hay datos correctos, no hay políticas públicas correctas. Cómo podemos saber cuántas escuelas hay que construir si no sabemos cuántos estudiantes hay; cómo vamos a responder con los servicios médicos de hospitales, de unidades de asistencia primaria si no sabemos cuántas personas son en cada localidad”, expresó el gobernante.



“Yo les pido a todos que colaboren con el censo, tenemos catorce días y estos son días de ajustes para cualquier situación. Yo le pido a todo el pueblo dominicano que colaboremos para saber cuántos somos; cómo somos; qué necesitamos para que los gobiernos, este y los próximos gobiernos puedan entender sus necesidades”, pidió Abinader



Dejar atrás la política durante los catorce días del trabajo de campo es lo que solicita al país y a los sectores el presidente Abinader con el propósito de que al final la República Dominicana sepa cuántos ciudadanos tiene; quienes son y qué se necesitan.

No se cambiará la nacionalidad a nadie

El presidente Luis Abinader negó que durante el censo se empadronará a haitianos para otorgarles la nacionalidad dominicana. “Hemos hablado de ese tema. Las preguntas de este censo son las mismas de todos los países, es exactamente el mismo. Aquí no se va a cambiar a nadie, si es dominicano o si es haitiano. Aquí lo que vamos es a contar quiénes son los dominicanos, cuántos hay y qué necesitan cada uno”, expresó.