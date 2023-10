Abinader supervisa canal de La Vigía: "Esta frontera no será la misma"

El presidente de la República Luis Abinader se apersonó de manera sorpresiva al área donde se realizan los trabajos de rehabilitación del canal de La Vigia en Dajabón.

El mandatario indicó que el canal ya está listo para extraer hasta un litro cúbico de agua, asegurando así que los productores de las comunidades La Vigía, Colonia Japonesa y otros no se vean afectados por el canal que construye Haití en Juana Méndez.

Sobre la apertura de la frontera, dijo que quería confirmar que el canal de La Vigía estuviera en funcionamiento antes de pensar en flexibilizar.

Indicó además, que luego de una flexibilización o apertura la frontera no será la misma. “Esta frontera no será igual, vamos a tener muchos más controles y a tomar medidas que no se estaban tomando”, dijo>

Resaltó nuevamente, que no se puede permitir que sin los estudios pertinentes se construya el canal en Haití, además de que el mismo viola los acuerdos binacionales.