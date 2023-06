El abogado Luis Vílchez Bournigal explicó dijo que la resolución número 14-2022, para poner en práctica el Convenio 189 de la OIT sobre trabajos domésticos, es inconstitucional porque el Ministerio de Trabajo dentro de sus funciones no puede legislar.



“Entendimos que el ministro dentro de sus facultades no puede legislar, porque la resolución que él emitió, está modificando disposiciones del Código de Trabajo, entonces él estaba legislando”, afirmó entrevistado por teléfono en el programa Despierta con CDN.



Explicó que al tener una resolución un carácter de menor jerarquía que el código laboral, que es una ley, entonces se interpone la acción de inconstitucionalidad.



Luis Vilchez Bournigal reiteró que una resolución no puede modificar una ley especial, como es el caso del Código de Trabajo.



Sostuvo que muchos abogados interpretan que porque existía un convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por eso el ministro tenía esa facultad y no es así, pues el convenio de la OIT no tiene cláusulas que se autoejecuten, es decir, ese convenio no se aplica automáticamente a las leyes de cada país.



“Si se toman los artículos del convenio, en cada disposición dice que se tiene que ajustar a la legislación de cada país para que no cause un choque”, indicó.



Al explicar el motivo de por qué llevaron la resolución ante el Tribunal Constitucional, dijo que sobre el convenio de la OIT y la resolución se trató desde el año pasado y que desde el Círculo de Abogados Laboralistas Dominicanos, se le envió una comunicación al Ministerio de Trabajo que explica por qué no se podía llevar a cabo esa resolución.



“Cuando se interpusieron los recursos de amparo, igualmente se les notificó y se les recomendó suspender todo hasta que el tribunal conociera el recurso para evitar gastos de dinero y tiempo y tener a la ciudadanía en expectativa”, aseguró.



Agregó que no se obtuvo respuesta certera de parte de la institución gubernamental, solo dijeron que se tenía que seguir adelante porque era una necesidad.



Al mencionar una de las incongruencias de la resolución, dijo que la medida señala jornadas de ocho horas para el trabajo doméstico, pero a la vez, declara este tipo de trabajo como “un trabajo peligroso”.



Explicó que ese tipo de trabajo tiene jornada diferente (que son seis horas), pues así lo señala el Ministerio de Trabajo, por lo que no coincide esta información.



Domésticas seguirán buscando que se aplique la resolución



La secretaria general del Sindicato de Trabajadoras Domésticas, Marubeni Pérez García, calificó como un golpe muy duro para este sector el escuchar que es inconstitucional la resolución que regula su trabajo.



Expresó que a pesar de no estar preparados para este golpe, ya que solo buscan un derecho que entienden les corresponde, seguirán de la mano del gobierno hasta lograr se les cumpla.



“Realmente estamos muy inconformes, no nos vamos a detener, vamos a seguir en pie de lucha, de la mano del Gobierno que ha expresado su apoyo”, aseguró.

Expresan desacuerdo con el fallo del TC

La Asociación de Comités de Amas de Casa, Consumidoras y Usuarias de Servicios de la Republica Dominicana, expresó su desacuerdo con el fallo emitido por el tribunal constitucional en contra de la resolución 14-2022 sobre las trabajadoras domésticas. La presidenta de Acacdisna, Ana Bertilia Cabrera, consideró que el recurso de acción directa de inconstitucionalidad interpuesto por uno o varios abogados resulta contraproducente, porque esta resolución fue discutida y consensuada ampliamente por distintos sectores de la sociedad interesados en el tema.