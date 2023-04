Santiago, – La Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos (ACAP) anunció los ganadores de la sexta convocatoria de los “Fondos Concursables José Santiago Reinoso Lora para el Desarrollo Sostenible” 2022-2023, quienes recibirán un aporte en total de RD$ 12 millones.

Con esta entrega, la institución financiera suma una transferencia de RD$ 51 millones a Asociaciones sin Fines de Lucro (ASFL), que diseñan, presentan y desarrollan proyectos de impacto social, económico y ambiental a favor de las comunidades del país.

José Luis Ventura, presidente ejecutivo de ACAP, expresó que para la entidad financiera es de suma importancia apoyar al desarrollo de las comunidades a través de las asociaciones que participan en cada edición.

“Es el momento para reconocer a las organizaciones que desde sus espacios se han enfocado en aunar ideas ejecutables en favor de las comunidades, para llevar soluciones articuladas y calidad de vida a los lugares donde a veces no podemos llegar”, dijo.

Desde la primera entrega en 2016 hasta la edición 2022-2023, han sido financiados 45 iniciativas que destacan por su innovación y motivación de servicio a la comunidad.

En esta versión de los Fondos Concursables fueron recibidas 31 propuestas de carácter medioambiental, 23 proyectos de temática económica y 139 iniciativas de índole social, que juntos suman 193 proyectos únicos sometidos por las 183 ASFL que participaron.

Proyectos ganadores

Para esta sexta edición resultaron ganadores en la categoría Ambiental los proyectos: “Salvaguarda genética de plantas endémicas y en peligro de extinción, especialmente en la región del Cibao” presentado por el Consejo del Jardín Botánico de Santiago con una dotación de RD$ 1,900,000; también la iniciativa “Mi escuela es bonita, fortalecimiento de los valores ambientales, sociales y culturales, en los municipios de Santo Domingo Este y Oeste; y Hato del Yaque, Santiago”, de la Fundación Fe y Alegría con un monto de RD$ 700,000 y “Bienvenido Red-Eco, creación de capacidades y conciencia ambiental, a través de espacios de educación acerca de la cultura 3R en las comunidades de Batey Bienvenido y Hato Nuevo, en Santo Domingo Oeste”, de la Fundación La Merced con una suma de RD$ 1,400,000.

En la categoría Economía resultaron ganadores los proyectos: “Sistemas de producción de cerrado con recirculación del agua, para el cultivo de la tilapia; Pedro García, Santiago”, presentado por la Asociación para el Desarrollo de Pedro García, Inc. (ADPG) y la iniciativa “Empoderamiento y Desarrollo de capacidades Artesanos de la Región Enriquillo, suroeste de la República Dominicana”, preparada por la Pastoral Social Cárita Barahona con un monto de RD$ 1,500,000 cada una.

En la categoría Social, fueron electos los proyectos: “Steam for all en el Liceo Científico Dr. Miguel Canela Lázaro, Villa Tapia, provincia Hermanas Mirabal” de la Fundación Liceo Científico, Inc. con la suma de RD$ 1,500,000; el proyecto “Fortaleciendo las habilidades lectoras y matemáticas de niños y niñas en educación básica en sectores vulnerables de Capotillo, Santo Domingo”, de la Fundación Save the Children International con RD$ 1,000,000; la propuesta “Mujeres financieramente autosuficientes en Santo Domingo Este” desarrollada por Aldeas Infantiles SOS Dominicanas y “Creación de centros de reclutamiento y selección de personas con discapacidad en Santo Domingo” de la Fundación Gisell Eusebio Life Transformer Inc., con RD$ 1,000,000 y RD$ 1,500,000, respectivamente.

Alba Rodríguez, presidente ejecutiva de Save the Children agradeció a la ACAP en nombre de las demás ASFL ganadoras, por haberlos escogido como ganadores de esta convocatoria y por llevar un marcado compromiso social, económico y ambiental.

Los fondos del principal programa de inversión social de la ACAP, que recientemente fue nombrado en honor al expresidente de su Junta de Directores, José Santiago Reinoso Lora, serán entregados a partir de junio de 2023.