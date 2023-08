Accidentes. Al menos 2 mil 921 personas fallecieron a causa de los accidentes de tránsito que se registraron en las calles y avenidas del país durante el año pasado.



Los datos contenidos en el informe oficial del Observatorio Permanente de Seguridad Vial (Opsevi), presentado ayer por el director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, señalan que la cifra de muertos por siniestros viales registró una reducción de un 1.55% con respecto al año anterior (46 muertes menos).



El titular de la autoridad vial precisó que, en el 2022, la mayor parte de las muertes en las vías fueron por accidentes en motocicletas, las cuales alcanzaron un total de 1,670 con una diferencia al 2021, cuando fallecieron 1,791 personas en ese tipo de vehículo.



“El 57.17 por ciento de las personas que fallecieron en accidentes de tránsito lo hicieron participando una motocicleta en el accidente”, destacó Beras al encabezar la rueda de prensa en la que se mostraron los datos del Informe de Seguridad Vial.



Detalló, además, que el 14.85% de esas muertes correspondieron a peatones; el 7.08% a automóviles; el 2.8% a vehículos de carga, el 2.1% jeepetas o vehículos todo terreno, menos de un por ciento en autobuses y un 0.38% en otros tipos de vehículos.



Durante la presentación de las estadísticas, Beras indicó que la tasa de mortalidad nacional en el año 2022 es de 27.5 fallecidos por cada 100 mil habitantes, la más baja de los últimos cinco años.



En este orden, explicó que, realizando un ejercicio de exclusión de los motorizados, la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito, asciende a un 11.3% por cada 100 mil habitantes.



En cuanto a los lesionados, manifestó que el informe que ofrece detalles sobre la realidad de la siniestralidad vial en el país muestra un aumento de 11.2%.



Acciones del Gobierno



El director del Intrant aseguró que desde el Gobierno dominicano se trabaja en la reducción significativa de las muertes y lesiones por accidentes de tránsito.



En este sentido destacó la implementación de proyectos como el Plan de Registro Nacional de Motocicletas que forma parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana. Mencionó que a través de esta iniciativa, a la fecha se tiene un total de 841,259 motociclistas registrados y regulados con un código de identificación en la moto y en el casco protector.



“De manera muy responsable el Gobierno dominicano asumió el Registro Nacional de Motociclistas del cual hemos avanzado en más de un cuatro mil por ciento para nosotros poder darle continuidad a otras etapas en materia de mitigar la situación de los accidentes de tránsito (…) Si no trabajamos el tema de la motocicleta, por múltiples aspectos, no solo el tema de la seguridad si no por el tema de poder tener una fiscalización más efectiva de poder tener un mejor control, no estamos haciendo nada”, señaló Beras.



Dijo que a todo esto por igual se suman las medidas de seguridad y control vial de la Licencia por Puntos, la Inspección Técnica Vehicular, monitoreo de transporte de carga, regulación del transporte turístico e interurbano, transporte escolar, incorporación de corredores, además de un anuncio que hará el presidente Luis Abinader en los próximos días con el objetivo de aportar significativamente a la disminución de los siniestros viales.

Intervención en intersecciones peligrosas

Entre otro de los proyectos implementados para la mejora de la seguridad vial en el país, Beras mencionó el establecimiento de Intersecciones Seguras, que se aplica de manera progresiva en Santiago, La Vega, Nagua, Bonao, San Francisco de Macorís, La Romana, Higüey, San Cristóbal y otras demarcaciones en las que se registraron más del 64% de los accidentes de tránsito, de acuerdo con lo indicado por el Sistema Nacional de Emergencias 911.