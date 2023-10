El exmagistrado del Tribunal Constitucional, Wilson Gómez Ramírez, consideró que la salida del presidente de esa Alta Corte, doctor Milton Ray Guevara, genera preocupación.

El presidente del Instituto Duartiano planteó que hasta ahora la escogencia de los magistrados del TC no ha tenido la presión social que tendrá la selección de los cinco miembros que reemplazarán a igual cantidad de jueces, incluyendo a Ray Guevara.

Advirtió que los grupos patrióticos, los sectores de justicia que se identifican con el interés supremo de la nación deben estar muy atentos y procurar que la escogencia de los nuevos magistrados esté en consonancia con el mismo.

“Porque se sabe muy bien lo que significa ese órgano extra poder en circunstancias y momentos como el que estamos viviendo”, significó.

Gómez Ramírez dijo que el TC se ha constituido en una especie de defensa, garante de la soberanía y los mejores intereses de la nación.

“Por tanto, estamos en un momento crucial donde hoy como nunca los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura tendrán que tener muy en cuenta, no solo la capacidad, no solo la honestidad, no solo la vocación de servicio, sino también la rectitud de conciencia del sujeto”, argumentó.

Indicó que actualmente el juez constitucional como nunca tiene que revelar que es una persona que está comprometida con el supremo interés de la nación.

Entiende que hay que tener los cuidados de lugar por todo el poder que está reservado para el TC, particularmente por lo que se libra en el país, en la isla y el mundo, donde se necesita el concurso de gente comprometida con los más elevados intereses nacionales.

Gómez Ramírez sostuvo que la presencia de Ray Guevara ha sido una garantía y todo el mundo reconoce la labor formidable del TC, no solo con la jurisprudencia constitucional sino también la labor doctrinaria con la publicación de más de 100 obras de un valor extraordinario.