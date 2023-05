El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana hizo ayer un llamado de atención al Gobierno, a los partidos y a los órganos electorales sobre uso de los recursos del Estado en campaña y excesiva publicidad gubernamental.



“Se trata del aprovechamiento del poder público para fines privados; es decir, de corrupción. En particular, destaca el uso abusivo de la publicidad estatal para resaltar la figura presidencial o de determinados funcionarios, promocionando supuestos logros, instituciones y obras de infraestructura que no ameritan propaganda, debido a que no conllevan valor de mercado para el consumidor”, explicó una nota de prensa.



Citó la declaraciones del presidente Luis Abinader, realizadas el pasado 12 de mayo, en las cuales manifiesta su disposición a mantenerse vigilante para impedir que los recursos del Estado sean usados en campaña, e indicó que en su Gobierno no pasará lo que ha sido común en el pasado.



“Pero tal parece que el presidente no ha visto los frecuentes anuncios del Ministerio de Obras Públicas, promocionando los supuestos progresos en la reparación de la Autopista Duarte como si se estuviera promoviendo un producto que se vende en los supermercados; o los habituales espacios pagados de Proconsumidor y la propia Presidencia, mostrando datos en que compara el costo de la canasta básica entre diferentes países, usando números claramente inventados”, dijo.



El movimiento asegura que, según datos publicados en la página web de la Dirección General de Presupuesto, durante el pasado año 2022 el Gobierno gastó RD$6,375 millones en publicidad y propaganda, lo que constituye casi el doble que lo destinado a ese fin el año anterior, cuando se habían gastado 3,651 millones de pesos.



El Consejo Nacional de PC hizo un enfático llamado a la Junta Central Electoral y al Tribunal Superior Electoral a asumir sus responsabilidades relativas a este tipo de propaganda.



“Con eso, el presente gobierno casi iguala, en términos reales, las cifras escandalosas que acostumbraban gastar en propaganda los gobiernos del PLD”, afirmó.