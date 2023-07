El presidente de la Comisión Permanente de Justicia de la Cámara de Diputados, Alexis Jiménez, cree que antes del 16 de agosto del año 2024 el Congreso Nacional no convertirá en ley el proyecto que reformaría el Código Penal actual.



El diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) entiende que no será posible realizar la tan esperada y controversial reforma de ley en el tiempo que le queda a este cuatrienio legislativo (iniciado en 2020), debido al año preelectoral que vive la República Dominicana.



Ante esto, el además precandidato a senador por la provincia de Santo Domingo deja en manos de “los nuevos legisladores que vengan” el suplir al país de la nueva legislación.



Asimismo, tras reconocer que la iniciativa aprobada en la Cámara Alta y modificada en la comitiva a cargo perime el próximo 26 de este mes, dijo que “es imposible” convertirla en ley en los días que le quedan a esta legislatura.



“Estamos en un año preelectoral, y hay que mirar esas condiciones, y esas condiciones no son apropiadas para una pieza tan importante aprobarse. Lo que sí debe hacer es que los nuevos legisladores que vengan tengan la visión y el compromiso que tenemos algunos miembros de la comisión, como es el mismo Sandro Sánchez, Sadoky (Duarte), Omar (Fernández), Mayobanex (Martínez), José Ferreiras y doña Lila Alburquerque, de nosotros dar un código”, expresó ayer el diputado al conversar con elCaribe.



Al definirse como una persona coherente en todo lo que hace, aclaró que uno de los temas que tiene el órgano bicameral en estos momentos es que cada diputado y senador lucha no solo por cumplir con su tarea como legislador, sino también por permanecer como tal, “y está en sus comunidades”. Consideró que por ese motivo ahora “es más difícil” refrendar la pieza.



A pesar de esto, el legislador manifestó que si antes de concluir el cuatrienio la Cámara Baja vuelve apoderar de la iniciativa a la Comisión Permanente de Justicia, hará todo lo necesario para que sea aprobada.



“Yo me comprometo a que va a salir, en una forma o en otra. Va a salir aprobado, con modificaciones o sin modificaciones, pero va a salir. Recuerde que nunca el Código había salido. Las veces que el Código había salido, mayormente, se ha conocido. Entonces, esta Comisión históricamente ha sacado cuatro veces el Código”, sostuvo.



Código Penal, otro salto al vacío



El proyecto del Código Penal que cursa en la Cámara de Diputados fue iniciado el 23 de agosto del 2022, en la pasada legislatura, pero no fue aprobado sino hasta el 14 de febrero de este año, en la legislatura extraordinaria. De ahí fue remitido a la Cámara de Diputados; modificado por la Comisión Permanente de Justicia hace unas semanas, con la amenaza de perimir en los próximos días.



Se recuerda, que el Código Penal actual va rumbo a 139 años, ya que fue promulgado el 20 de agosto de 1884. En 2014 y 2016, el presidente de entonces, Danilo Medina, observó la pieza, por diferir del enfoque plasmado por las cámaras legislativas sobre la penalización absoluta y sin excepción alguna de la interrupción voluntaria del embarazo. En el 2015 el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la Ley 550-14 que instituía un nuevo Código y dictaminó la continuación de la vigencia del Código de más de 100 años, el actual.



Según Jiménez, tratar la pieza depende de todos



Sobre el llamado de algunos sectores al presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, para que empuje la pieza, Alexis Jiménez indicó que aunque este sea el titular de la Comisión Coordinadora, que es la responsable de agendar los puntos que se tratarán en el hemiciclo, la misma está compuesta por miembros de todos los partidos políticos con representación congresual. Explicó que “es una responsabilidad compartida, de todos y de todas”.