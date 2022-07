Email it

Santo Domingo. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, pidió al Gobierno cancelar la licencia de la aerolínea JetBlue, por «el abuso» al que son sometidos cientos de dominicanos a la hora de viajar con esa empresa.

Cuando se iniciaban los trabajos legislativos en la sesión extraordinaria de este lunes, el titular de la Cámara Baja detalló la experiencia que vivió el pasado fin de semana junto a otros dominicanos cuando tomaba un avión con esa aerolínea.

“(…) se le voy a escribir, al Gobierno dominicano que le cancele la licencia a JetBlue, no por lo que pasó con nosotros, sino por lo que está pasando con los dominicanos, porque, además, en seis o siete horas comencé a averiguar y me doy cuenta que JetBlue, a nivel de todos los lugares donde ellos viajan, no tienen ningún problema, y que el problema es con la República Dominicana”, informó Pacheco.

Dijo que el pasado sábado se trasladó a Puerto Rico, para cumplir con una reunión, donde presenció en carne propia “los abusos” de la empresa internacional contra los pasajeros dominicanos.

Afirmó que su comentario es “para que los señores diputados sepan lo que están diciendo nuestros amigos de la diáspora y los que tienen la oportunidad de viajar… con la línea aérea JetBlue. Es tétrico lo que están pasando los dominicanos con esa línea (aérea). Esa línea (aérea) son unos abusadores”, sostuvo.

“Son unos abusadores…..pero el término abusadores le queda corto”, reiteró en su denuncia, resaltando que cuando se dirigió al aeropuerto de Las Américas, cambiaron la puerta de salida en cinco ocasiones.

Según Alfredo Pacheco, ese día el avión estaba pautado salir a las 2:00 de la tarde, pero no fue hasta las 5:30 cuando este arrancó, “un avión en muy malas condiciones” y “un trato horrible”.

Finalmente, cuando arribó al avión, de acuerdo a su narración, lo llevaron como “chivo” y “vaca”, en cualquier vehículo, “con una descortesía tremenda con los pasajeros».

El congresista notó que los que le asistían de parte de la empresa nunca hablaron en español, a sabiendas que «cuando una línea que está haciendo un vuelo entre República Dominicana y cualquier otra nación es de orden que te hablen en español y que te hablen en otro idioma».

Al día siguiente, para retomar el vuelo y regresar al país, el vuelo salía a las 6:50 de la tarde, llegando él al aeropuerto a las 4:30 pm, sin embargo, cuando fue a registrarse, le dijeron que no tenía reservación al igual que una gran cantidad dominicanos, procediendo todos a hacer el registro manual, no obstante, recibieron la noticia que el vuelo había sido cancelado.

“Señores diputados y diputadas, ese problema de JetBlue es grave y lo menos que debe hacer Gobierno dominicano es cancelarle la licencia por lo que han hecho”, reiteró.

En ese sentido, pidió a las autoridades competentes del país hacer una investigación a la empresa, para ver cuál es el problema de ellos con la República Dominicana.

Esto dijo al aclarar que en seis o siete horas que dedicó a investigar la empresa, se dio cuenta que JetBlue no tiene ningún problema de viaje con otros países sino con la República Dominicana.