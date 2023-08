El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, expresó que los resultados de la investigación para determinar la causa de la explosión que afectó a la ciudad de San Cristóbal, reflejarán la verdad con un margen de precisión superior al 99%.



Durante una entrevista en el programa Despierta con CDN, el general retirado sostuvo que el presidente de la República Luis Abinader no permitiría la manipulación de los resultados de la investigación, llevada a cabo por diversos organismos estatales.



Sin embargo, aclaró que el Centro de Operaciones de Emergencias no estará en posición de hacer comentarios sobre los hallazgos del estudio, ya que no es de su competencia.



Expresa su admiración por Abinader



El general Juan Manuel Méndez expresó abiertamente su admiración por el presidente Luis Abinader y su firme decisión de apoyarle políticamente en caso de que el mandatario se lo requiriera.



El director del COE relató cómo fue desarrollando respeto, cariño y admiración por el jefe de Estado. “Es el mejor presidente con el que he trabajado, es alguien que personalmente me apoya, me llama, me escribe y me contesta cuando le escribo o lo llamo. Ha visitado el Centro de Operaciones de Emergencias en dos ocasiones, algo que ningún otro había hecho. Soy un admirador de este presidente”, declaró.



Indicó que su deseo de abandonar ese cargo se debe al agotamiento por manejar tantas tragedias y a las actitudes irresponsables de ciudadanos que no acatan las medidas preventivas.



“Para mí no es fácil presenciar la muerte de personas. Cuando emito alertas y me presento ante las cámaras para hablar a la población, estoy dirigiéndome a un hijo, un hermano, un padre o una madre. Ver a personas morir es desgarrador”, comentó.

Dijo estar dispuesto a trabajar por Abinader

Aunque no se considera un líder político, Méndez afirmó que si Abinader lo invita a unirse a su proyecto político, lo haría. “Es un presidente cercano, honesto, humano. Lo vi en San Cristóbal orando por las víctimas de la explosión que devastó la ciudad”, expresó. El director del COE afirmó que mientras vea a una persona como el actual mandatario, le creerá y respaldará