Consejo de Capitanes advierte; IDAC niega FAA ordenara parar certificaciones de nuevas líneas para entrar a EE.UU.

El presidente del Consejo de Capitanes de la República Dominicana, Francisco J. Díaz, explicó ayer que la auditoría IASA (Evaluación Internacional de la Seguridad de la Aviación, traducido de inglés a español), que según él, realizará la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) a la aviación dominicana, es un proceso de evaluación de la seguridad operacional, específicamente.



Dijo que a diferencia con otras inspecciones, la auditoría IASA no es una práctica común, sino que se realiza cuando un “país nuevo” comienza a operar vuelos hacia Estados Unidos. “El objetivo principal de esa evaluación es determinar si el país cumple con los estándares de seguridad operacional para volar al territorio estadounidense”, indicó.



Entrevistado en Despierta con CDN, resaltó que esta auditoría -que según sus palabras está en curso- se relaciona específicamente con las operaciones entre la República Dominicana y Estados Unidos. “Es importante decir que esto se trata de las operaciones entre este país, que es República Dominicana, y los Estados Unidos. La FAA no te certifica que estás bien para tus vuelos a Argentina, a Chile o lo que sea (…). Sobre esta auditoría si usted va a la página de FAA, usted lo puede buscar en Google IASA FAA; está todo ahí muy claro. Ellos incluso lo especifican (…). La FAA utiliza un proceso de análisis de riesgos para identificar los países de la categoría 1 de IASA, para una reevaluación”, expuso.



Explicó que una vez se hace el análisis de categoría, la Administración Federal de Aviación no realiza más IASA, hasta que llega un punto en el que el organismo entiende que hay un riesgo país alto, y entonces “te eligen para una reevaluación de categoría, y esto es lo que ha sucedido con República Dominicana”, aseguró.



En la conversación con los conductores del programa televisivo del canal 37, de forma remota, Díaz hizo hincapié en que “la auditoría IASA se realiza mediante un proceso de análisis de riesgos, en el cual se seleccionan anualmente algunos países considerados de mayor riesgo para ser sometidos a una reevaluación de categoría”. En el caso de la República Dominicana, este año ha sido seleccionada para ese análisis. Esta auditoría implica la visita de un equipo de la FAA al país durante una semana, que inspecciona y audita las agencias de aviación civil para asegurar el cumplimiento de los estándares internacionales de seguridad operacional”, indicó.



“Por tanto, sería bueno que el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) o el señor Héctor Porcella nos expliquen un poco de por qué ellos dicen que es algo normal, que hace mucho que no pasaba. Él menciona que es algo que se hace normalmente cada cinco años y creo que se refiere a la inspección que hace la OACI, que no es una inspección, sino que se manda un cuestionario al país, y éste lo llena y lo envía de vuelta a la OACI. Nos llama la atención que ellos, en el IDAC, utilicen esa misma definición para IASA”, resaltó el presidente del Consejo de Capitanes en la entrevista.



Las siglas OACI a las que hace referencia Francisco J. Díaz, al contextualizar, son las de la Organización de Aviación Civil Internacional, una agencia especializada de las Naciones Unidas que se encarga de establecer estándares y regulaciones internacionales para la aviación civil. Fue fundada en 1944 y tiene su sede en Montreal, Canadá.



El presidente del Consejo de Capitanes destacó que la categorización IASA es un asunto de confianza mutua entre los países. “Si República Dominicana perdiera su categoría 1, lo cual esperamos que no suceda, significaría una pérdida de confianza en términos de seguridad operacional por parte de Estados Unidos. En ese caso, el país tendría que trabajar arduamente para recuperar la confianza y cumplir nuevamente con los estándares requeridos”, advirtió.



El IDAC habló en la víspera



El domingo, a través de un documento remitido a la prensa, el director del IDAC, Héctor Porcella, desmintió que esa institución haya recibido alguna comunicación de la FAA que suspenda nuevas rutas o certificaciones de líneas aéreas “como ha circulado en redes sociales y en algunos medios de prensa”.



Precisamente, en redes sociales, en su cuenta @fjdiaz1, fue donde el piloto Francisco J. Díaz, dijo que recibió la información “confirmada” sobre una alegada orden de EE.UU. al IDAC, para que detenga las certificaciones de nuevas aerolíneas para volar a suelo estadounidense.



Mientras, el funcionario del IDAC explicó que “la decisión de la FAA de realizar una inspección en el país es una medida normal garantizada por el acuerdo de reciprocidad entre los dos Estados y por los criterios establecidos en el Programa de Evaluación de la Seguridad Operacional de la Aviación Internacional (IASA), siguiendo los estándares de la OACI”.



“No hemos recibido ninguna comunicación que detenga las certificaciones en República Dominicana o desautorice la aprobación de nuevas rutas aéreas hacia los diferentes destinos del mundo”, apuntó Porcella, al explicar que en caso de iniciarse la auditoría pendiente, sí tendría sentido que Estados Unidos congele el otorgamiento de nuevas rutas o certificaciones para volar a su territorio, hasta tanto concluya ese proceso.



Ayer, el presidente del Consejo de Capitanes aprovechó la entrevista para resaltar que el importante crecimiento que ha experimentado la aviación dominicana en los últimos años y enfatizó que una eventual pérdida de categoría tendría un impacto negativo en el sector y en los empleados dominicanos que trabajan en él.



Una auditoría IASA podría representar en el caso en cuestión una oportunidad para fortalecer los sistemas de seguridad operacional y mejorar aún más la confianza en la aviación de la República Dominicana.



La auditoría IASA no es un proceso exclusivo de la República Dominicana.



De hecho, todos los países que operan vuelos hacia Estados Unidos están sujetos a esa evaluación. La FAA selecciona anualmente a los países de mayor riesgo para llevar a cabo una reevaluación exhaustiva de sus sistemas de seguridad operacional. Y esta vez, según lo expresado por el piloto J. Díaz, entre esas naciones está la República Dominicana.



Lo que busca Estados Unidos o cualquier otra nación con una auditoría del tipo citado, en general (si llegara a hacerla), es garantizar que las aerolíneas que vuelan hacia su territorio cumplan con los más altos estándares internacionales.



Hay que evitarlo



Cuando un país es degradado por Estados Unidos a categoría 2 en materia de aviación (para entrar a Estados Unidos), las aerolíneas de ese país enfrentan limitaciones en sus servicios y operaciones en territorio estadounidense.



Bajo la categoría 2, las aerolíneas existentes pueden seguir operando los servicios vigentes hacia Estados Unidos, pero con restricciones. No podrán agregar nuevas rutas, incorporar nuevos aviones, aumentar o reducir frecuencias ni iniciar nuevos programas de códigos compartidos. Estas limitaciones se aplican a las aerolíneas del país degradado mientras se encuentren en la categoría 2.



Los casos más o menos recientes



Algunos ejemplos de países que han sufrido una reducción de categoría 1 a categoría 2 por problemas de seguridad operacional son los siguientes:



Tailandia: En 2015, la FAA le bajó de 1 a 2 debido a deficiencias en su autoridad de aviación civil y en la supervisión de las aerolíneas. En 2007, la FAA redujo la categoría de Indonesia de 1 a 2 debido a preocupaciones sobre la seguridad operacional y la supervisión de las aerolíneas, y en 2019, el organismo le bajó la categoría de Bangladesh debido a preocupaciones sobre el cumplimiento de los estándares de seguridad operacional.



En 2015, le tocó el turno a Ghana, cuando la categoría se fue bajada a 2 debido a deficiencias en la supervisión de la autoridad de aviación civil y las aerolíneas. Y en el 2019, según una revisión periodística hecha por elCaribe, la FAA bajó la categoría de Venezuela de 1 a 2 por preocupación sobre la seguridad operacional y la supervisión de aerolíneas.

¿Qué es la seguridad operacional, qué abarca?

La seguridad operacional en la aviación se refiere a las medidas y prácticas para garantizar la seguridad de las operaciones aéreas. Se enfoca en prevenir accidentes, incidentes y riesgos relacionados con las operaciones de las aeronaves, tanto en tierra como en aire. La seguridad operacional abarca una amplia gama de aspectos y considera todos los elementos involucrados en el funcionamiento seguro de una aeronave y de los sistemas relacionados. Algunos de los puntos concretos que se abordan en la seguridad operacional son: Mantenimiento y condiciones técnicas de las aeronaves, capacitación y competencia del personal, procedimientos de operación y gestión de riesgos, comunicación y coordinación, investigación de incidentes y accidentes. El objetivo concreto es prevenir accidentes, mantener la seguridad de los vuelos y -de paso- preservar vidas.