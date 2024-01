La tosferina pertusis es una infección de las vías respiratorias sumamente contagiosa que, según el director del departamento de neumología del Centro de Diagnóstico Medicina Avanzada y Telemedicina (CEDIMAT), Jorge Matos, desde finales de octubre del 2023 tiene un repunte en su curva estándar de incidencia en el país.



“Nosotros comenzamos a notar un incremento para finales de octubre del año pasado y no nos sorprendió porque en Estados Unidos ya estaba ocurriendo y nosotros involuntariamente importamos la mayoría de las cosas”, afirmó el galeno.



El director de neumología de Cedimat asegura que en este centro de salud ya han ingresado cuatros pacientes a causa de la tosferina y que a nivel de consultas han sido muchos los casos que a él le ha tocado atender que no ameritan internamiento.



Sin embargo, el reporte de incidencia de esta enfermedad inmunoprevenible discrepa mucho del ofrecido por las autoridades de Salud, debido a que el viceministro de Salud Colectiva del Ministerio de Salud Pública asegura que se ha reportado un solo caso de esta bacteria.



“Solo se ha notificado al sistema de vigilancia epidemiológica un caso sospechoso de tosferina, el cual está en proceso de confirmación, corresponde a una fémina de 32 años, a la que están evaluando y esperan los resultados del Laboratorio Nacional”, aseveró.



Por esta razón, el funcionario dijo que el Ministerio se mantiene vigilante e hizo un llamado a todos los centros de salud públicos y privados a reportar cualquier caso sospechoso de tosferina.



En este sentido, también se pronunció la expresidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax (SDNCT), Evangelina Soler quien afirmó que durante el mes de diciembre ella atendió a varios pacientes con tos ferina.



Sin embargo, dijo que en las últimas dos semanas la incidencia de esta enfermedad ha presentado una disminución significativa.



¿Por qué no se reportan los casos al Ministerio?



Ante lo dicho por el viceministro la doctora Evangelina Soler aseguró: “Los médicos que atienden por consulta no tenemos un mecanismo para tramitar la información de los casos que vienen”, esto dijo la neumóloga al preguntarle sobre por qué no reportaron los casos de tosferina al Ministerio.



Añadió que desde que ella era presidenta de la SDNCT se reunió con una personalidad del Ministerio de Salud con el fin de lograr crear una App.

¿Qué es la tosferina y cuáles son sus síntomas?

La tosferina o tos convulsiva es una infección bacterial altamente contagiosa que ocasiona una tos violenta e incontrolable que puede durar semanas o incluso meses. Es causada por una bacteria que se encuentra en la boca, la nariz y la garganta de una persona infectada.



La sintomatología comienza como una infección leve de las vías respiratorias que incluye estornudos, secreción nasal, fiebre y una tos que se torna agresiva.