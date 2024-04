Los trabajos de remozamiento del controversial Parque Temático Ambiental, mejor conocido como Parque Zooberto, siguen adelante luego de que la alcaldía anunciara la intervención.



El parque Zooberto es un área de 2,500 metros cuadrados que está ubicada entre las avenidas Lincoln con John F. Kennedy, que en sus inicios tuvo un costo de más de 11 millones de pesos , razón por la que en diversas ocasiones recibió fuertes críticas de diferentes sectores de la sociedad.



El Parque Verde como también es llamado se caracteriza porque tiene montadas en plataformas de cemento figuras de elefantes, jirafa, águila y cocodrilo, hicotea y un gran gorila.



La Alcaldía del Distrito Nacional anunció el cierre temporal del Parque Temático Ambiental para realizar un proyecto de revitalización que busca ofrecer a los ciudadanos un entorno más seguro, moderno y funcional para el disfrute de actividades recreativas y de esparcimiento.



Durante este período de cierre, se realizaran diversas mejoras que incluyen la renovación de áreas verdes, la instalación de nuevas infraestructuras y la implementación de medidas para la conservación del medio ambiente.



Motivo a que por esta área verde transcurren cientos de personas al día, el cabildo habilitó un paso peatonal dentro del parque para garantizar la seguridad y comodidad de los transeúntes, mientras se llevan a cabo las labores de remodelación.



La alcaldía explica que el objetivo de estos trabajos es contribuir al bienestar y embellecimiento del entorno urbano.



Historia del Parque Temático “Zooberto”



El Parque Temático Ambiental fue inaugurado en 2010 durante el último periodo de la alcaldía de Roberto Salcedo, el mismo tuvo un inversión de 11 millones de pesos.



Este parque fue creado con el objetivo de dotar a la capital de espacios cualificados y áreas que permitan que la familia tenga el derecho de acudir a los lugares públicos y compartir con sus parientes, amigos, niños y envejecientes.



Sin embargo, tras su inauguración diferentes sectores de la sociedad no lo vieron de esa manera, ya que muchas fueron las críticas e incluso protestas que surgieron en torno a este parque.



Como fue el caso de la realizada por jóvenes representantes de las agrupaciones juveniles JEVI, Juventud Caribe, La Multitud, Fundelosa, Felabel y una representación de la FED, además de jóvenes de diferentes universidades que rechazan esta construcción porque exigían un mejor destino de los fondos públicos.



Asimismo, eso provocó que se volviera tendencia en las redes sociales en ese entonces, por la gran cantidad de nombres que le pusieron, tales como: El “Zooberto”, “Parque del terror”, “Jurassic Park dominicano” y “Parque de los Rocko Locos”.



Es necesario resaltar que este parque no solo ha inspirado críticas negativas, ya que en él se inspiró la casa productora Bou Group para crear la película “Malos Padres”.



Este film se realizó de la mano de Frank Perozo y Fausto y Pío La Ditingancia.



Roberto Salcedo no se arrepiente de haber creado el Parque



Luego de que el Parque Temático Ambiental recibió todas esas críticas el alcalde de ese entonces Roberto Salcedo afirmó que no se arrepiente de la construcción.



Aunque reconoció que este tipo de espacio público es atrevido, expresó que hay que dejar que el parque madure y le crezca la hiedra a las figuras que lo integran.



Este exalcalde que en ese momento optaba por la reelección aseguraba a pesar de las citicas ganaría las elecciones que se celebraría en 2010 contaba con un porcentaje de entre 64 y 66 por ciento consolidado del electorado del Distrito, pero esto no se materializó, ya que tuvo que retirar su candidatura.

Han intervenido en otras ocasiones este parque

Durante el 2018 el exalcalde del Distrito Nacional, David Collado informó que realizará trabajos para acondicionar y hacer más seguro el parque temático Ambiental de la avenida Kennedy esquina Los Próceres.



Esta intervención vino a raíz de varias denuncias de que en este parque no había luces, los bancos y barandillas estaban oxidados y había un mal olor a orina y materia fecal.



Otra de las quejas que motivó la intervención de aquel entonces del parque verde fue la realizada por la humorista Cheddy García, quien dijo en su cuenta de Instagram que estaba siendo utilizado por jóvenes para tener relaciones sexuales y consumir drogas.