Santo Domingo. – La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) dejó iniciados los trabajos de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada Marañón, en Santo Domingo Norte.

La limpieza y adecuación de esta cañada beneficiará a más de 45,000 residentes en las comunidades de Marañón, Brisas de los Palmares, Libertad, y otros, en Sabana Perdida, quienes verán saneado y remozado el acuífero de 2.5 kilómetros, cuyas aguas contaminadas afectan el entorno.

El director de la CAASD, Felipe Suberví, (Fellito), expresó su satisfacción por llevar soluciones a estas comunidades de Santo Domingo Norte y aseguró que seguirá trabajando desde la CAASD para cambiar la calidad de vida de los dominicanos.

“Ustedes no saben la satisfacción que me hace sentir llevar solución a problemáticas que son esperadas por años por la comunidad. Estoy seguro de que muchos pensaron que la solución no llegaría, sin embargo, una de mis principales virtudes es cumplir lo que prometo”, manifestó