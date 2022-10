La Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) tiene previsto iniciar el jueves de la próxima semana el entrenamiento de 50 mil personas para escoger los 35 mil empadronadores y supervisores del Décimo Censo de Población y Vivienda que realizará del 10 al 23 de noviembre.



Miosotis Rivas, directora general de la ONE, detalló que 200 mil personas se inscribieron en la plataforma para trabajar en el Censo, pero en la depuración solo serán seleccionadas 50 mil para ser capacitadas.



“No quiere decir que esas 200 mil personas estuvieran distribuidas homogéneamente donde las necesitábamos. Nosotros a partir del día de hoy (lunes) hemos comenzado con la depuración, vamos a tener 35 mil personas en el terreno como empadronadoras o supervisoras. Esas personas se han comenzado a depurar ahora tomando en cuenta las localidades donde están, que tengan 18 años o más, que no tenga antecedentes penales y que por lo menos diga que están relacionados con el uso de las tecnologías de la información”, explicó la funcionaria.



Estableció que los entrenamientos se realizaran en aulas distribuidas en todo el país, debido a que las personas seleccionadas deben ser parte de las localidades y tener conocimiento del territorio donde va a trabajar. “Esas personas a partir de la semana que viene, el jueves, va a una capacitación de siete días, vamos a llevar 50 mil personas a las aulas en todo el país, en todo el territorio en unas 1,600 y pico de aulas. Y ahí la gente por siete días, de 8 a 5 de la tarde, tiene que tomar una capacitación para ir al empadronamiento y de quienes saquen las mejores notas hay una parte que será supervisora y otra se queda como empadronadora”, enfatizó Miosotis Rivas, durante una entrevista en el programa El Plato del Día que se transmite por CDN Radio.



Además, dijo que por motivos de seguridad y llevar confianza a la población, las personas podrán tener acceso a las informaciones de los empadronadores a través un código QR. “Los empadronadores estarán debidamente identificados con una gorra, un chaleco y un gafete con un código QR que se pueda escanear y constatar que esa persona es enviada por la ONE. O también llamando al *462 donde le informarán sobre el personal que llega a su hogar”, indicó.



Levantamiento de datos será digital



Rivas dijo que se ha tomado en consideración que los trabajadores del Censo tengan conocimiento del uso de la tecnología, porque el levantamiento de la información se hará en una tableta que irá subiendo los datos a la nube. “Esa recolección de los datos será por tabletas, no necesita internet, tiene un software diseñado para el proyecto, todo esto con el propósito de resguardar la información desde el momento en que se obtiene”, explicó la funcionaria.



Llamó a la población a que en la fecha prevista, del 10 al 23 de noviembre, disponga que una persona esté en su hogar, de 15 años o más, que tenga toda la información que va a requerir el Censo. Informó que se ha puesto a disposición de la población el formulario con las preguntas, con el propósito de que las familias tengan conocimiento de la información que van a requerir los empadronadores.



“Son 67 preguntas, que tomarán alrededor de 35 minutos, por eso pusimos el formulario a disposición desde ya, para que se haga más rápido. Pero hay personas, a mí me ha tocado en los ensayos que realizamos en Maimón y Nizao, donde la gente adulta mayor con la que tú tienes que ir más despacio, con la que tienes que volver a explicar la pregunta y hay que tener la paciencia para que la gente responda”.



Para la selección de las preguntas, Rivas indicó que el Gobierno ha tomado como base la Estrategia Nacional de Desarrollo, y que la aplicación del cuestionario es un tema de derecho, para no discriminar ni por sexo, género, condición migratoria o étnica racial. Dijo que el único requisito que tiene una persona para ser censada es que sea un residente habitual.

En qué tiempo estará disponible información

La directora general de la ONE adelantó que en el primer trimestre del 2023 estarán disponibles las primeras informaciones sobre del Censo. “Estamos programando que desde el primer trimestre del año que viene, léase que el primer trimestre es del primero de enero al 31 de marzo; dar población total, población por sexo, total de viviendas y densidad poblacional”.

Puntualizó: “Luego paulatinamente en el transcurso del año iremos entregando otras informaciones sobre todo con más desagregación territorial que es una de las cosas que más se necesitan para planificar”.

El Décimo Censo Nacional de Población y Vivienda costará cuatro mil millones pesos.