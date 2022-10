«Todos se preguntan de qué nos reíamos ayer, en este video encontrarán la respuesta. Freddy Ginebra eres #OrgulloDominicano», así expresó este sábado el presidente Luis Abinader tras referirse a la imagen donde se muestra muy sonriente junto a la primera dama, Raquel Arbaje y la vicepresidenta, Raquel Peña, durante el reconocimiento de los envejecientes.

Abinader indicó que sus carcajadas eran producto de las anécdotas realizadas por el gestor cultural, Freddy Ginebra, en participación en la actividad.

Freddy Ginebra, relató de forma jocosa y con mucha emoción la forma en que recibió la noticia de cómo había sido escogido para este galardón.

“El lunes me llamaron, usted ganó, usted es el viejo del año. Yo no sabía qué hacer y llegué a mi casa un poco cabizbajo y le dije ya se está notando Ligia, si me dan un premio por viejo es que ya se está notando”, bromeó mientras conquistaba el aplauso y las risas de todos los presentes.

Anécdotas de Freddy Ginebra

Cuando Reina me llamó por teléfono un día, me dijo que quería una cita conmigo. Yo le dije Reina aquí no hay parqueo, dime por aquí que es lo que tú quieres, por teléfono.

Aquí está la palabra «presencial» de moda Freddy.

Y puso el acento tan fuerte que pensé que Reina se iba a casar, o quería un consejo.

Yo le dije estoy en un concierto de jazz ahora mismo,

– Freddy, Tenemos que ir.

Yo pensé esto es muy serio, o está en Estado y no me ha dicho.

Ella me dijo, como tu viajas mucho queremos que separes la última semana de septiembre, que va a ver un evento y puede que tu salgas galardonado, y es cuestión de envejeciente, y le dije que me sacara de lista.

¡No!, me dijo la señora.

-Usted está en el grupo final, usted está aportando ahí.

A los tres días me dijo; quedan tres y usted es uno de ellos. Yo llegué a mi casa y les dije por fin soy finalista de algo, me siento bien, estoy como Mister Universo, ya sé lo que siente la reina y los que van a eso.

Y el lunes me llamaron y me dijeron: ¡Usted ganó! ¡Usted es el viejo del año!

No sabía qué hacer. Y cuando llegué a mi casa y les dije; ya se me está notando, porque cuando me dan un premio por viejo, es porque ya se está notando.

Pero la confirmación la tuve en Santiago, fui a llevar un espectáculo al Centro León, después de que se acabó el espectáculo, Salí con los artista, a las 37 por la tabla, una muchachita joven de 30 años, se me acerca y me dice; Freddy ginebra, me puedo tomar un selfie con usted,

-Claro que te estaba esperando, y ella se pone así ¡Pah! y me dice; es que usted se está muriendo

Reacción de la fotografía

La imagen, que fue portada de la versión digital del periodico elCaribe correspondiente a este sábado, fue capturada por el fotógrafo de esa empresa, Danny Polanco.

«Danny Polanco capturó el preciso instante en que el Presidente, la Vice y la primera dama se desternillan de risa ante un chiste de Freddy Ginebra, laureado envejeciente», escribió el periodista Nelson Marte en un comentario en Twitter.

Marte calificó como un buen regalo sabatino la foto en la primera plana del impreso.