Santo Domingo.- Sin el apoyo de la oposición, la Cámara de Diputados declaró de urgencia, aprobó en primera lectura y remitió a comisión el proyecto de ley que autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a efectuar la emisión y colocación de valores de deuda pública por hasta un monto máximo de RD$344,980,212,118.00 o su equivalente en moneda extranjera.

La pieza, contemplada en la Ley de Presupuesto General del Estado para el año 2024 y sometida por el Poder Ejecutivo el pasado 12 de diciembre, fue remitida a estudio a la Comisión Permanente de Hacienda con un plazo fijo hasta el próximo viernes. De ser sancionada en segunda lectura, en la sesión extraordinaria, pasará al Senado para su consideración.

La legislación es con la finalidad de completar el financiamiento requerido para el ejercicio presupuestario del 2024.

El pliego de ley autoriza al presidente de la República que atendiendo a la favorabilidad de las condiciones financieras del mercado, pueda disponer la emisión y colocación de una parte o de la totalidad de los referidos valores de deuda pública en los mercados internacionales o en el mercado domestico de capitales, en pesos dominicanos, o según la moneda de la emisión y colocación que resulte más conveniente al país.

También este proyecto autoriza al Ejecutivo a realizar operaciones de manejo, administración o gestión de pasivos durante el año 2024, por hasta el 10 % del balance de la deuda del sector público no financiero, que tengan como objetivo reducir el monto o el servicio de la deuda externa e interna del sector público no financiero, a través de emisiones de títulos de deuda para canjear o recomprar pasivos de deuda del sector público no financiero.

De igual forma, de conformidad con el artículo 72 de la Ley 80-23 de Presupuesto General del Estado para el año 2024, del 20 de diciembre de 2023, se autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a realizar las modificaciones presupuestarias correspondientes a las aplicaciones financieras producto de cualquier operación de administración de pasivo.

“Espero, pues, que los honorables legisladores emitan su voto favorable sobre este importante proyecto de ley someto a su consideración”, sostiene el presidente Luis Abinader en una carta dirigida al titular de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco.

No aprobaron el proyecto



Las bancadas de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Fuerza del Pueblo (FP) no aprobaron el proyecto de ley, así como Opción Democrática (OD).