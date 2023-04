Un proyecto de ley faculta al Ministerio de Interior y Policía (MIP) para cerrar por hasta 45 días los negocios que tengan máquinas tragamonedas de manera ilegal en sus establecimientos.



La iniciativa, introducida en la Cámara Baja el pasado 30 de marzo por el diputado perremeísta Elías Báez, contempla sanciones para los colmados, colmadones, cafeterías y tiendas.



De aprobarse el pliego de ley, se prohibirá el otorgar licencias para instalar máquinas tragamonedas en lugares no destinados para este tipo de actividades, tales como los colmados, colmadones, cafeterías, bancas de lotería, tiendas y/o cualquier otro lugar no autorizados expresamente por las leyes del país.



Además del cierre temporal del establecimiento – que puede ser de 15, 30 o 45 días-, los ministerios de Hacienda e Interior y Policía podrían incautar o decomisar las máquinas.



La pieza modifica la Ley 351, promulgada el 06 de agosto de 1964, que autoriza la expedición de licencias para el establecimiento de salas de juegos de azar.



Uno de sus considerandos precisa que en la actualidad quien tiene asignado el decomiso o incautación de las máquinas tragamonedas en los lugares prohibidos, es el Ministerio de Hacienda, pero que aunque tiene esta responsabilidad, por no poseer los recursos humanos o materiales diseminados a nivel nacional, “no le ha sido posible” eliminar o contrarrestar la expansión de establecimientos ilegales que operan este tipo de máquinas.



Ante esto es que incluye a Interior y Policía en el proyecto.



Elías Báez justifica su propuesta también al señalar que de acuerdo con varios estudios sociales realizados, se ha constatado que un gran número de niños y adolescentes apuestan en las máquinas tragamonedas, “poniendo en peligro su integridad personal, en locales no destinados para este tipo de actividades, como los colmados, colmadones y otros negocios que se encuentran cercanos a lugares públicos de estudios y recreación en nuestros país”.



Rol del MIP



El Ministerio de Interior y Policía será quien dirigirá, coordinará, ejecutará y velará por el fiel cumplimiento de lo establecido en la pieza; deberá promover las acciones que fueren pertinentes a tales fines de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente; así como también disponer a través del Departamento de Control de Bebidas Alcohólicas (Coba) el decomiso de las máquinas tragamonedas y el cierre temporal de los establecimientos que infrinjan las disposiciones establecidas.

Seguirá con el decomiso de las tragamonedas

En lo que respecta al Ministerio de Hacienda, el proyecto de ley indica que tiene la facultad, sin perjuicio de las demás atribuciones que le otorgan las leyes, para la expedición de licencias para operar máquinas tragamonedas a los establecimientos autorizados, así como también la incautación o decomiso de las tragamonedas a los establecimientos que no paguen las tarifas de impuestos establecidas por las leyes al efecto.