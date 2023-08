Email it

El presidente del Parlamento Centroamericano (Parlacen), Amado Cerrud Acevedo, explicó ayer que el tema migratorio haitiano ya no es de la República Dominicana sino del Parlacen.



Dijo que es un asunto que el organismo ha llevado a los escenarios internacionales, de tal manera que permite aliviar, hasta cierto grado, el rol que desarrolla el Gobierno y la disyuntiva de cómo abordar la situación en términos locales.



El titular del Parlacen ofreció las declaraciones en el Salón Hugo Tolentino Dipp de la Cámara de Diputados para participar en el acto de conmemoración del XXV aniversario de la incorporación de la República Dominicana ante la entidad.



Cerrud Acevedo también reaccionó a la pregunta de periodistas sobre el aparente tráfico ilegal de inmigrantes que pudo haber tras la muerte de 13 nacionales haitianos que perdieron la vida al deslizarse el vehículo en que se trasladaban y que posteriormente cayó en un canal de riego, en el municipio de Esperanza de la provincia Valverde.



“El tema migratorio ya debe ser abordado por organismos internacionales, por lo que está viviendo en estos momentos algunas regiones donde mayormente se concentra estos flujos migratorios y donde la trata de blancas ha sido uno de los elementos que mayormente ha permitido la incidencia de los grupos irregulares en el negocio del movimiento migratorio”, precisó.



Enfatizó que es una situación presente no solo en la región central sino en Latinoamérica, por lo que debe ser tratado por organismos internacionales.



El 25 aniversario; reconocen a Tony Raful y a Manolo Pichardo



La Subsede Dominicana ante el Parlamento Centroamericano celebró el 25 aniversario de la incorporación del país al organismo regional con la entrega de reconocimientos a los primeros diputados designados por decretos, incluyendo algunos de ellos ya fallecidos.



El acto estuvo encabezado por los presidentes del Parlacen, de la Cámara de Diputados y del Senado, Amado Cerrud, Alfredo Pacheco y Eduardo Estrella, respectivamente, así como también por la ex vicepresidenta de la República Margarita Cedeño.



Durante la actividad, recibieron pergaminos de reconocimiento Manuel de Jesús Pichardo Arias (Manolo) y el embajador e intelectual Tony Raful Tejada, por ser los dos primeros diputados dominicanos en presidir el Parlamento Centroamericano, en los periodos 2011-2012 y 2017-2018, respectivamente. También fue reconocida la labor de Rafael Santos Badía.



Las palabras de clausura del evento estuvieron a cargo del vicepresidente del organismo, Eduardo Rey Guerrero, quien anunció que este año le corresponde por tercera vez la presidencia del organismo al país.



Homenaje post mortem



En el acto, entregaron un reconocimiento a los parlamentarios fallecidos, que fueron recibidos por sus familiares. Entre los reconocidos se destacan Antonio Abreu Flores (Tonito), Luis E. Reyes Ozuna, Sebastiano Brito Hernández, Víctor Gómez Bergés, Manuel Arcinegas, Alfredo Dotel Florián, Ana M. Acevedo y Vinicio Tobal Ureña.

El Parlacen tomó en cuenta a más integrantes

Además de los ya mencionados, el Parlamento Centroamericano también reconoció a Fernando Rosa Rosa, Gilberto Enrique Valdez Vidaurre, José Abigail Cruz Infante, José Antonio Luciolo Vittini Sánchez, Miguel Angel Núñez, Milagros Díaz González, Miriam Altagracia Cabral Pérez, Oriol Antonio Guerrero Soto y Rafael Brunell Collado Sánchez. De igual manera fueron distinguidos Carlos Castro Mattis, Rafael Evaristo Santos Badía, Rafael Herminio Pichardo de León, Remberto Cruz Rodríguez y Víctor Manuel Ortega Espaillat.