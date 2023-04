El 24 de abril de cada año está marcado en la historia de la República Dominicana por el accionar de un grupo de hombres y mujeres que en 1965 reclamó, en armas, la vuelta a la constitucionalidad que se perdió con el golpe de estado que sufrió el presidente Juan Bosch en septiembre de 1963.



A 58 años después de la guerra que desencadenó una segunda intervención militar de los Estados Unidos, quienes formaron parte de la lucha siguen llamando a las autoridades a que se respete la Constitución, porque entienden que es la única manera de que exista solución a los males que afectan a la población.



Así lo afirmó ayer el presidente de la Fundación de Militares Constitucionalistas, Andrés Fortunato, quien señaló que como partícipes de la gesta patriótica continúan frente a la oposición de la corrupción y la impunidad, debido a que los Gobiernos deben establecerse para redistribuir los recursos de manera equitativa en el pueblo.



Al participar en la misa conmemorativa de la Revolución de Abril en la Catedral Primada de América, el combatiente manifestó que tanto los partidos políticos como la Junta Central Electoral (JCE) tienen que aplicar lo que dispone la ley de leyes en su artículo 34, que antes de celebrar las elecciones primarias para escoger a los candidatos de los comicios generales que se celebrarán el próximo año, tienen que orientar a la ciudadanía para que tengan conciencia real sobre el valor del voto, y no acudan a sufragar por el soborno de personas que quieran llegar al poder.



“Queremos que definitivamente se le dé cumplimiento al artículo 34 de la Constitución de la República que obliga a los partidos a educar a la militancia (…), no puede haber una democracia fuerte y no va a desaparecer la corrupción mientras haya una ignorancia en el electorado dominicano”, expresó.



Declaró que las organizaciones políticas tienen que canalizar la conciencia nacional en favor de una democracia y capitalismo ético, donde cada productor y persona que tenga ganancias en el año pague los impuestos que la nación necesita para su presupuesto y que es exigido por ley.



Fortalecer condiciones de vida



Fortunato también llamó al Gobierno a cumplir con el párrafo dos del artículo 109 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, que obliga a reconocer el tiempo que duraron fuera de las filas de los cuerpos castrenses los militares constitucionalistas, para que perciban mejoras en el salario que reciben de pensión.



Dijo que la normativa además insta a cubrir las deudas de los revolucionarios a quienes considera se le violaron sus derechos cuando fueron expulsados de los organismos de protección civil a pesar de luchar en defensa de la Constitución.



Señaló que reciben una pensión igual a la que reciben los militares activos, pero no les alcanza por los gastos que conlleva la compra de medicinas para tratar diversas enfermedades.



Homenaje



La Comisión Permanente de Efemérides Patrias, en compañía de la Fundación Amaury Germán Aristy y otras instituciones, también conmemoraron el aniversario de la Revolución de Abril del 1965 con una caminata y el depósito de una ofrenda floral en el Altar de la Patria, donde resaltaron la lucha de los combatientes constitucionalistas por la democracia.



En nota de prensa, el titular de la entidad, Juan Pablo Uribe, sostuvo que la fecha significa la unidad portentosa del pueblo, en defensa de los ideales patrios que encarnó Juan Pablo Duarte.



Destacó que el acontecimiento histórico donde trabajaron juntos militares y civiles, consignó el restablecimiento de la constitucionalidad que fue desconocida por la violencia golpista al Gobierno que iniciaba Bosch.

Marcha de los revolucionarios por calles de la Zona Colonial.

Educación se compromete a promover valores patrios

El Ministerio de Educación (Minerd) también conmemoró la fecha histórica con un acto realizado en la sede de la entidad, donde reafirmó su compromiso con la formación ciudadana, y con promover los valores patrios.



“Hay que conocer la historia para poder seguir defendiendo la patria y construyendo los sueños y nuestra democracia”, expresó la viceministra de Asuntos Técnicos y Pedagógicos, Ancell Scheker.



De acuerdo con los historiadores Juan de la Cruz y Sócrates Suazo, la Revolución de Abril de 1965 es uno de los sucesos más relevantes de la historia política y social del país.