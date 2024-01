El presidente Luis Abinader le dio apertura ayer al “Mes de la Patria 2024”, que se extiende hasta el 09 de marzo

Con varios actos realizados en monumentos patrióticos y religiosos, la República Dominicana conmemoró ayer viernes 26 de enero el 211 aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte.



El presidente Luis Abinader le dio apertura nacional al “Mes de la Patria 2024” (que se extiende hasta el 9 de marzo), al encabezar las actividades que honran la memoria del padre fundador de la República en la provincia Duarte, con la presencia de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, de un público multitudinario, cientos de estudiantes y autoridades civiles y militares.



De igual manera, el Instituto Duartiano efectuó una serie de eventos en el Distrito Nacional, en los que se destacó la presencia de estudiantes así como la información de la entidad contempla interponer una acción de amparo para que el Ministerio de Educación (Minerd) cumpla con el numeral 13 del artículo 63 de la Constitución, relativo a la materia moral y cívica.



Por otra parte, la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, asistió al centro educativo con modalidad en artes Benito Juárez, en Cristo Rey, donde encabezó el acto patrio “Rescate de la Cultura Patriótica”, en conmemoración del natalicio del patricio dominicano.



El municipio Santo Domingo Este tampoco se quedó atrás, y celebró por todo lo alto los 211 años del nacimiento del fundador de la República Dominicana.



En San Francisco de Macorís



Tras el presidente Luis Abinader encabezar la gama de actividades de homenaje al principal líder del movimiento secreto La Trinitaria en San Francisco de Macorís, provincia Duarte, acto solemne que empezó a las 10:00 de la mañana, en el parque Duarte, el titular de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, Juan Pablo Uribe, pronunció una apología de la grandeza histórica de Duarte y su vigencia en la contemporaneidad dominicana.



Sostuvo: “El padre de la patria prefiguró en su pensamiento revolucionario, independentista y dominicanista, un país libre y soberano, organizado y respetado y, es por eso, sin ánimos de exageración que la República Dominicana como proyecto existencial nació en la cabeza lúcida y venerable de este hombre sin par en la historia dominicana”.



“Duarte es la luz, la dignidad, el corazón y el nacionalismo de la patria, y la patria es, en justiciera síntesis histórica, Juan Pablo Duarte, por eso estamos aquí, en el 211 aniversario de su natalicio, un 26 de enero de 1813, exaltando su figura y rendidos amorosamente ante su estatura inmortal; inaugurando, además el Mes de la Patria 2024”, subrayó.



Luego de rendir los honores militares de estilo, el jefe de Estado realizó un depósito de ofrendas florales, en honor al patricio.



El desfile patriótico cívico militar se caracterizó por el entusiasmo, el colorido y la integración de los munícipes de la referida provincia y su municipio cabecera, donde fue evidente el uso de ropas llamativas alusivas a los colores de la bandera y los estudiantes marcharon con una efigie gigante de Juan Pablo Duarte, lo que convirtió el desfile en una inmensa fiesta de la dominicanidad.

El presidente Luis Abinader depositó una ofrenda floral en honor al patricio Juan Pablo Duarte, en la provincia que lleva su nombre.

Instituto Duartiano



Al pronunciar las palabras centrales en la Ciudad Colonial, el presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, apoyó la Carta Pastoral de la Conferencia del Episcopado, que exhorta a que sea mejorada la calidad de la educación.



Manifestó que esto es una garantía de poder convertir a los niños y jóvenes en verdaderos ciudadanos, comprometidos con los mejores intereses de la Nación.



Indicó que, como reflexionan los obispos, es necesario contar con maestros, formadores en valores, no solo de conocimientos científico-técnicos, inclinados más a servir a su patria, y que no solo a reclamen sus derechos y reivindicaciones individuales.



Gómez Ramírez citó la Carta Pastoral, de enero de 2020, en que la Iglesia Católica había consignado que “la educación juega un rol fundamental en nuestra sociedad y por lo tanto no puede estar ausente en la agenda electoral. Su promoción constituye un imperativo ético y una necesidad básica para el sostenimiento y fortalecimiento de la democracia.



Adelantó que el Instituto Duartiano contempla interponer una acción de amparo para que el Minerd cumpla con lo establecido en el numeral 13 del artículo 63 de la Constitución.



Al hablar con periodistas que asistieron a las actividades y ser preguntado sobre la crisis del vecino país de Haití, dijo que si la comunidad internacional no interviene en esa nación, “será responsable de lo que pase aquí, porque a la verdad que ese país está en descomposición franca día a día”.



El Instituto inició las actividades a las 8:00 de la mañana, con el izamiento de la Bandera Nacional, en la explanada frontal de la casa de la familia Duarte Díez; a las 8:30 a. m. fue entregada una ofrenda floral con la coordinación del Ministerio de las Fuerzas Armadas en el Parque Duarte, Ciudad Colonial; a las 9:00 de la mañana tuvo efecto una misa en la Catedral Primada de América, a cargo de su párroco, reverendo padre Nelson Clark ; a las 12:30 del mediodía, la entrega de una ofrenda floral en el Altar de la Patria; y, finalmente, a las 7:30 de la noche fue el concierto de música lírica “Te Muestro Mi Patria”, en la Plaza Patriótica de la Libertad, patio interior de la casa Familia Duarte Díez.



Alcaldía del Distrito



En tanto, la alcaldesa del Distrito Nacional expresó su agradecimiento a las autoridades del centro educativo Benito Juárez, en Cristo Rey, por permitirle compartir el momento “significativo” con los jóvenes del plantel. En sus palabras, Carolina Mejía destacó la bondad, la laboriosidad y la alegría que caracterizan al pueblo dominicano. Además, hizo un llamado a la conciencia colectiva sobre la responsabilidad de cuidar y contribuir al desarrollo de la República Dominicana.



“Hoy, que conmemoramos el natalicio de Juan Pablo Duarte, hacemos el compromiso individual de trabajar juntos para hacer de Santo Domingo una ciudad más organizada y limpia, contribuyendo así a que la República Dominicana sea un mejor lugar para todos”, afirmó Mejía.



Mientras que, Eddy Chávez Placencio, director del distrito educativo 15-04, resaltó la importancia de rescatar los valores patrios que identifican a los dominicanos y agradeció la presencia de la alcaldesa en el inicio del trimestre patrio.



Durante el evento, se llevó a cabo una serie de actividades patrióticas que resaltan la identidad dominicana, incluyendo representaciones de Juan Pablo Duarte y los padres de la patria, desfiles que mostraron la evolución de la bandera y mujeres independientes, así como la entonación del himno a Duarte por parte de los jóvenes.

El Instituto Duartiano realizó una serie de actos conmemorativos.

Alcaldía Santo Domingo Este



En el acto conmemorativo del natalicio de patricio, el alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, aseguró que ese municipio ya cuenta con la historia, las plazas, monumentos y elemento culturales para asumir como identidad y marca ciudad el nombre de La Trinitaria, en honor a la organización fundada por Duarte y sus jóvenes amigos. Dijo que ayuda a que el Congreso Nacional avance en el conocimiento y la aprobación del proyecto de ley que asigna a Santo Domingo Este el nombre de La Trinitaria.



Después de izar una bandera en la rescatada plaza Duarte de la referida demarcación y acompañado de estudiantes, dirigentes comunitarios y colaboradores del cabildo, Jiménez explicó que en los últimos cuatro años el ayuntamiento ha trabajado para fortalecer los elementos patrióticos y culturales del municipio como ejes centrales de su identidad y de sus atractivos culturales.



“La gloriosa Trinitaria, que fundara su heroísmo, va a tener en Santo Domingo Este el más alto recuerdo y el más alto homenaje”, dijo al ponderar el valor y significado de vincular la identidad y la marca-ciudad del municipio a la historia del patricio y sus compañeros de lucha.



Se recuerda que Juan Pablo Duarte nació el 26 de enero de 1813, en la ciudad de Santo Domingo, hijo del comerciante Juan José Duarte Rodríguez y Manuela Díez Jiménez. Fue el cuarto de 11 hijos, y el segundo varón.

La alcaldesa Carolina Mejía encabezó la conmemoración en el Distrito Nacional.

Actos conmemorativos en el mes de la patria

Para el domingo 28 de enero, a partir de las 9 de la mañana, el Instituto Duartiano participará en la tradicional exhibición patriótica que, en apoyo a la fecha duartiana, efectuará el Club de Autos Antiguos y Clásicos de la República Dominicana (Caacrd), en el Club Falcondo, de Bonao. El domingo 4 de febrero, a partir de las 3 de la tarde, será la “Caravana por la Patria”, con un vistoso desfile de autos antiguos y clásicos, que recorrerá importantes calles y avenidas del Distrito Nacional. De forma complementaria, todos los centros duartianos del interior del país y filiales del exterior desarrollarán desfiles, ofrendas y charlas, conjuntamente con entidades oficiales y culturales.

Jueces del Tribunal Constitucional rinden honor al patricio Juan Pablo Duarte.

“Vida de Duarte debe servir de guía”

El Tribunal Constitucional conmemoró el 211 aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte con un acto de enhestamiento de la bandera nacional y el depósito de una ofrenda floral en el busto del patricio, ubicado en el frontispicio de la alta corte. La actividad fue encabezada por el presidente, Napoleón R. Estévez Lavandier, quien afirmó que la vida de Duarte, que arriesgando todo emprendió una gesta independentista, debe servir de guía permanente en la defensa del sistema democrático, la dignidad humana, los derechos fundamentales y el orden constitucional. El magistrado afirmó que la concepción constitucional del padre de la patria ha orientado el transitar de ese tribunal desde el inicio de sus actividades. Su homóloga Sonia Díaz Inoa dio lectura al pensamiento de Duarte, y la interpretación del himno nacional estuvo a cargo de la banda musical de la Policía Nacional.