Desde 2019 hasta enero de 2023, las transacciones mercantiles de bienes domínico-haitianas registraron US$3,629 millones

Al cumplirse hoy cinco días del cierre de la frontera domínico-haitiana, economistas coincidieron en que esta medida podría afectar a República Dominicana no solo en materia económica, sino que podría hacer colapsar a la nación vecina, lo que pudiera provocar un éxodo de haitianos hacia el país.



Al respecto, el economista Andy Dauhajre piensa que si el Gobierno dominicano continúa con la política “de cierre o que entre el mar”, esto podría hacer colapsar a Haití, lo que obligaría a sus ciudadanos a tratar de ingresar con mayor fuerza hacia el lado dominicano.



“Hay muchos intereses y al final de cuentas; ¿dónde queremos que estén los haitianos, de este lado o de aquel lado? Tú no puedes provocar un colapso de golpe, ellos ya tienen un nivel de vida en el suelo. Y entonces tú quieres que bajen mucho más, y entonces si yo no puedo contar con mi dinero, ellos están de aquel lado y mi dinero no vale porque no tengo con qué comprar, ¿qué voy hacer? Lo que ha pasado en todas partes del mundo que entonces si tú no votas con tu dinero, entonces votas con los pies… ¿qué es votar con los pies? Pues que cruzo”, dijo Dauhajre durante una entrevista en el programa Hoy Mismo que se transmite por Color Visión.



El economista explicó que la medida del cierre frontera está generando desde el Gobierno un aumento de precios para que los haitianos crucen.



“Ese precio de cruzar, ¿quién es que lo cobra? Alguien lo cobra…”, sostuvo Dauhajre.



De su lado, el decano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Antonio Ciriaco, habló con el periódico elCaribe para explicar que el cierre de la frontera es una política de “Perder-Perder” para ambas naciones.



Ciriaco explicó que pese a que República Dominicana tiene mayores garantías económicas, hay que tomar en consideración que la mayor parte de rubros que se consumen en Haití salen de República Dominicana, por lo que allí aumentaría la pobreza, la inseguridad alimentaria y la informalidad, lo que traería como consecuencia una presión en la frontera.



“Un país con hambre y sin alimentos genera una presión de gente en la frontera hacia nosotros”, sentenció.



Además, el catedrático expresó que con esta medida República Dominicana está dejando de percibir entre 85 y 86 millones de dólares en exportaciones desde República Dominicana hacia Haití.



“Esas exportaciones se interrumpen, sin mencionar los negocios informales que se dan en la frontera, lo cual es un asunto más gravoso”, indicó.



El profesor advirtió que el Gobierno tendrá que subsidiar a los productores pecuarios y avícolas de las provincias fronterizas y eso significa un subsidio de tres mil millones de pesos si el cierre se prolonga los próximos tres meses.



Estudio de exportaciones RD-Haití



Este año, el Centro de Estudios Económicos y Sociales Padre José Luis Alemán, SJ, de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), hizo público un estudio sobre las exportaciones e importaciones entre República Dominicana y Haití.



De acuerdo con los datos, desde 2019 hasta enero de 2023, las transacciones mercantiles de bienes domínico-haitianas registraron 3,629 millones de dólares, como resultado de las exportaciones dominicanas que alcanzaron un valor de 3,652 millones de dólares frente al bajo monto importado de apenas 23 millones de dólares.



En ese periodo, las partidas exportables que más contribuyeron a las exportaciones son: algodón con 588 millones de dólares, equivalente a una participación de 16.10 %, les siguen plástico y sus manufacturas (479 millones de dólares o 13.12 %) , piezas de vestir de punto (394 millones de dólares o 10.79 %), la de productos de molinería u otros similares (233 millones de dólares o 6.38 %) y la de aceites y grasas comestibles (200 millones de dólares o 5.48 %).



Además, el documento resalta que vale anotar un subtotal de 1.894 millones de dólares, a más de la mitad de las exportaciones (51.86 %).



El documento de la PUCMM explica: “El encumbrado montante exportado (3,652 millones de dólares), en comparación con el mínimo importado (23 millones de dólares), en la relación comercial de bienes de la economía dominicana con respecto a la haitiana -entre enero de 2019 y enero de 2023- arroja el escandaloso coeficiente de 158.78 o, lo que es lo mismo, casi 159 dólares exportados por cada dólar importado, a favor significativo de República Dominicana y, en desmedro de las actividades productivas, ocupaciones laborales y condiciones necesarias de vida de las grandes mayorías de la población de Haití”.



El cierre



El pasado 15 de septiembre, el presidente Luis Abinader ordenó el cierre de la frontera domínico-haitiana por aire, tierra y mar; en respuesta a la construcción de un canal en Haití que busca desviar el río Dajabón o “Masacre”.



Abinader ha explicado que esta crisis se debe a “un grupo de anarquistas que buscan desestabilizar el Gobierno” del vecino país.



“Ello refleja la falta de acción de un Gobierno central fuerte cuando grupos anárquicos toman decisiones para hacer un canal para grupos privados”, declaró en un encuentro con medios dominicanos e internacionales en los márgenes de la cumbre. “No lo podemos permitir, por lo que tomamos estas medidas para que detengan un canal que tiene un diseño inadecuado”, añadió el presidente.



Abinader refirió que el conflicto refleja la necesidad de “llevar la tranquilidad a Haití a través de misiones pacificadoras”.