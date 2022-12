Veinte sacerdotes de las provincias de Azua, San Juan y Elías Piña se oponen a la explotación minera en la Cordillera Central, específicamente en el Proyecto Romero.



Los religiosos mantienen esta postura debido a “las consecuencias nefastas para la salud y la vida de esta zona del país”, que provocaría la instalación del proyecto, según la Academia de Ciencias y de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).



En ese sentido, solicitan al presidente Luis Abinader que no otorgue el permiso de explotación minera del Romero, solicitado por la empresa GoldQuest.



“Que el buen Dios Todopoderoso les ilumine y les ayude a pensar en el futuro de San Juan y todo el Sur, y nos libre de las garras devoradoras de Gold Quest, así como de los que, invadidos por la avaricia y el amor ciego por el dinero, sin ver las consecuencias de esta explotación, apoyan las pretensiones de dicha empresa minera”, expresan los sacerdotes.



En un manifiesto, los religiosos explican que aprobar un proyecto minero en esta zona tan delicada, es hacer dueña a la empresa minera de todos los minerales y recursos, incluida el agua existente.



El comunicado indica que aunque la empresa ha dicho que no usará el agua del río, y que sólo usarán agua de lluvia, las mediciones de la pluviometría en la Cordillera Central se encaminan a la escasez de agua lluvia.



“Por lo tanto, el agua no será suficiente para los trabajos de la mina, porque todo proyecto minero del mundo es consumidor de agua, lo cual hace peligrar el preciado líquido para el consumo humano y la parte agropecuaria. San Juan no tiene otra fuente de agua donde abastecer sus necesidades básicas”, expresan.



Entre los firmantes se encuentran el obispo de San Juan, Monseñor Tomás Alejo Concepción y los sacerdotes Santo Cabral, Bernardo Peralta, Carlos Peralta, Sandro Jiménez, Jeisis Pérez, Moisés Corcino y otros.