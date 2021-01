“Danilo Medina fue un presidente apoyador de la corrupción”

Sostiene que este año el Ministerio Público debe presentar expedientes bien sustentados y someter más

La directora ejecutiva de Participación Ciudadana (PC), Miriam Díaz Santana, afirmó que durante su gestión el expresidente Danilo Medina fue un “apoyador de la corrupción” y que mantuvo esa actitud a pesar de que cuando se le cuestionaba sobre actos de corrupción en sus gobiernos sus respuestas eran que le presentaran las pruebas de esas violaciones. “Nosotros siempre lo señalamos desde Participación Ciudadana, no lo digo ahora, lo dijimos antes en diversos informes”.

La ejecutiva de la entidad no partidista dijo que se siente optimista con que se dé el fortalecimiento de la institucionalidad y la democracia en el 2021, pero advierte que sería frustratorio para la población que el Ministerio Público no logre someter expedientes de corrupción bien fundamentados y que la justicia acabe con la impunidad que, dice, ha reinado en el país con los casos de corrupción.

¿Las expectativas de Participación Ciudadana para el 2021?

Tenemos buenas expectativas con el Ministerio Públicom porque está dando indicaciones de que está haciendo un buen trabajo y para nosotros este año 2021 es fundamental, porque si no se logra avanzar de manera de bien contundente en el sometimiento de expedientes de corrupción bien fundamentados y en el avance en la justicia, si eso no se lograra este año, el país va a sufrir una gran decepción y una gran frustración. La Procuraduría anterior dejó todo en muy malas condiciones en esa materia y entendemos que esa transición se toma su tiempo, pero el 2021 necesita que más gente que ha abusado de los recursos públicos vaya presa y sea procesada.

¿Algunas personas dicen que más que justicia se busca venganza con los casos de corrupción?

No sé a qué se le puede llamar venganza; venganza, no utilizaría esa palabra, porque eso no tiene fundamento. La venganza es una emoción, es una simple emoción. Nosotros en Participación Ciudadana no estamos en esta lucha de manera emocional, aunque tenemos mucha pasión por estos temas. Nosotros estamos en esto por convicción, por valores. Nosotros nunca hemos pedido que se haga una persecución injusta a nadie, al contrario, nuestro reclamo es que se haga justicia y la justicia implica para todas las partes. Se le haría mucho daño al país si lo que ocurriera es que se omiten los culpables verdaderos o si se someten personas sin pruebas.

¿Cree que el presidente Danilo Medina no estaba enterado de que sus familiares tenían jugosas contratas en el Estado?

No es un tema de que se crea, es una investigación en curso, pero lo que se ha visto es un caso bien sustentado de que se ha violado la ley de Contrataciones Públicas y que se han favorecido familiares del expresidente Medina. Si están todos, o no; o si hay alguien más detrás de eso que podría estar más arriba; si se pudiera implicar al mismo presidente Medina, eso lo tiene que determinar la investigación. Todo depende del grado de compromiso de las decisiones personales del presidente Medina. Ahora, nosotros como organización hemos afirmado en todos estos años que el presidente Medina fue un gobierno excesivamente tolerante a favor de la corrupción, porque hizo las promesas al país de que iba a actuar hasta por el rumor público y resulta que no solo el rumor público, se presentaron pruebas de que había gente de su cercanía, de su familiaridad, aprovechándose, y cuando se le preguntaba decía que le buscaran las pruebas y que aquí no había ninguna corrupción. Nosotros como organización siempre lo hemos señalado como un presidente apoyador de la corrupción, eso no lo digo ahora, lo hemos dicho durante todos estos años y numerosos informes, señalando al presidente como un presidente que estaba encabezando un gobierno de personas que fueron a aprovecharse del poder.

Hay alguna quejas que en medio de las medidas restrictivas por la pandemia se ha afectado la democracia. ¿Participación Ciudadana comparte esa preocupación?

l En medio de un estado de emergencia hay derechos fundamentales que quedan suspendidos, como el derecho a la libre circulación, pero ocurre en medio de un estado de excepción. Ahora tenemos una democracia débil con poca base en la población, es decir, no hay tradición ni mecanismos democráticos para que los distintos sectores participen en la toma de decisiones. Las grandes decisiones se toman en grandes salones con la participación de determinados sectores. Respecto a las mismas decisiones que se toman por el tema sanitario, si tuviésemos una participación de los municipios, cada municipio podría tener sus propias normas del control del Covid-19, porque hay muchos que no tienen una situación grave, pero están sufriendo las consecuencias de ciudades que tienen problemas.

El Consejo Nacional de la Magistratura está sesionado para elegir 5 jueces, ¿qué resultados espera PC?

Nos alegra que vemos muchas personas con calidad aspirando. Lo que nosotros esperamos es que se mantenga la promesa que han hecho el Presidente y el partido en el poder de que van a dejar esa práctica de usar la justicia para blindarse. Creemos que la justicia debe estar al margen de los partidos, porque no hay justificación para que los miembros de un Comité Central de un partido sean jueces.

La esencia de la justicia es la imparcialidad y el que jura en partido debe entender que renuncia a ciertas cosas. Lo ideal es que no procedan de los partidos, pero esa no es la única condición. También debe estar acompañado de una historia de vida en valores.

Por ese enfoque algunos dirigentes políticos dicen que hay una campaña desde la sociedad civil en contra de los partidos. ¿Qué opina?

A nosotros nos desgarra cada vez que los partidos están mal, somos demócratas y sabemos que los partidos sostienen la democracia, ahora los que dicen eso lo que deben hacer es revisarse. ¿Somos nosotros tan poderosos para haber determinado que el Partido Revolucionario Dominicano llegara donde llegó, que el Partido Reformista llegara donde llegó y que el Partido de la Liberación Dominicana esté tan cuestionado por su comportamiento? Si los criticamos es por sus actuaciones, tampoco hacemos críticas generalizadas, es específica. Nadie les cree eso a los dirigentes que dicen eso.

Debido a que muchos directivos de Participación Ciudadana han ido al Gobierno,hace que muchos vean a la entidad como un trampolín político. ¿Ese tema ha sido tratado en el Consejo Directivo de PC?

l El tema es que tenemos unas normas para entrar y para mantenerse. La gente tiene que entender que el ejercicio ciudadano es un ejercicio abierto, hemos discutido el tema, claro que sí, pero lo que concluimos es que es un riesgo, y cada vez que lo discutimos entonces pensamos, cuáles son las opciones que tú tienes. El exceso de control lo que lleva es al fundamentalismo y nosotros no podemos limitarlos, y no queremos que ninguna de nuestra gente se vaya al Gobierno, pero no podemos evitarlo.